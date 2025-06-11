Anadolu’da Ölüm ve Hastalık Çalıştayı

Kültür Sanat Servisi

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), 11-13 Haziran arasında, farklı disiplinlerden gelen araştırmacıları “SHIFA-ANA: Anadolu’da Ölüm ve Hastalık” başlıklı ücretsiz ve tüm katılımcılara açık olan uluslararası bir çalıştayda bir araya getiriyor.

Tarihçi Nükhet Varlık bugün, erken modern dönemde İstanbul’da hastalık ve ölüm konularında yaşanan değişimleri ele alacak. Tarihçi Burçak Özlüdil de 12 Haziran’da Dijital Tarih Atölyesi’nde ölüm ve hastalık konularındaki araştırmalara yeni katkılar sunan dijital yöntemleri tanıtacak.

12–13 Haziran’da düzenlenecek olan on ayrı tematik panel ve iki yuvarlak masa oturumunda ise veba salgınlarından mezar taşlarına, çocuk hastalıklarından cinnete, göz sağlığından karantina politikalarına kadar geniş bir konu yelpazesi ele alınacak.

Program ve detaylar: https://anamed.ku.edu.tr/en/ events/shifa-ana-workshop-death-and-disease-in-anatolia