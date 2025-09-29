Anadolu’nun iki büyük ustası aynı sahnede: Cengiz Özkan ve Erdal Erzincan Tüpraş Stadyumu’nda

Anadolu’nun derin köklerinden gelen türküler, Boğaz’ın rüzgârına karışıyor.

Sesiyle Anadolu’nun bütün renklerini taşıyan Cengiz Özkan ve bağlamanın sınırlarını zorlayan ustalığıyla çağımızın en özel yorumcularından Erdal Erzincan, 3 Ekim Cuma akşamı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nun Eski Açık Tribününde (Deniz tarafı) unutulmaz bir konsere imza atacak.

Gecenin başlangıcında Erkan Akalın, Burak Aykaç ve Ayhan Aydın’dan oluşan Aşk-ı Muhabbet üçlüsü konuklarla buluşacak.

GELENEKSEL MÜZİK, STADYUM GÖRKEMİYLE BULUŞUYOR

Alacanta Production tarafından düzenlenen bu tarihi buluşmada, Anadolu’nun en sevilen türkülerinden deyişlerine, uzun havalarından ustaların özgün yorumlarına kadar geniş bir repertuvar, iki dev ismin sahnedeki eşsiz uyumuyla hayat bulacak. Bu konserde, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan halk kültürünün görkemli bir kutlaması gerçekleşecek.

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nun Boğaz’a nazır atmosferinde gerçekleşecek olan bu etkinlik, geleneksel müzik ile modern stadyum coşkusunun buluştuğu eşsiz bir deneyim sunacak. Binlerce kişinin aynı anda türkülere eşlik edeceği konser hem duygusal hem de tarihi bir buluşmaya sahne olacak.

BİR MÜZİK YOLCULUĞU

Türk halk müziğinin yaşayan efsanelerinden Cengiz Özkan, sesiyle aşkı, ayrılığı, direnişi ve umudu dile getirirken; Erdal Erzincan, bağlamanın tellerinde Anadolu’nun kadim hikâyelerini çağdaş bir tınıyla yorumlayacak. İki usta, yıllara yayılan birikimlerini bu özel konserde yan yana getirerek izleyicilere bir müzik yolculuğu armağan edecek.

Bu konser müzikseverlerin yanı sıra, kültür, sanat ve tarih meraklıları için de unutulmaz bir buluşma olacak. Anadolu’nun zengin müzik geleneğini modern sahne ışıkları ve stadyumun büyüleyici atmosferiyle harmanlayan etkinlik, Türkiye’de çok az örneği görülen çapta bir müzik şöleni olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.