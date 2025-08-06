Anadolu’nun izleri hayat buluyor

Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel mirası, usta ellerin emeğiyle yeniden hayat buluyor. Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER), 15 yıllık yolculuğunun en özel duraklarından birine imza atarak “Bir-İz” başlıklı Anadolu El Sanatları Karma Sergisi’ni sanatseverlerle buluşturuyor. 7 Ağustos Perşembe günü saat 18.30’da Atlantis Tatil Köyü’nde açılacak sergi, kültür-sanat ve turizmi buluşturan benzersiz bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

“Biriz” ve “iz bırakıyoruz” vurgusuyla yola çıkan sergi, Anadolu’nun somut olmayan kültürel mirasını yaşatma çabasının bir ürünü. ANELSANDER’in üyesi olan 25 sanatkâr, Türkiye’nin dört bir yanından getirdikleri geleneksel el sanatlarını modern dünyayla buluşturuyor. Camdan seramiğe, dokumadan keçe ve çiniye kadar geniş bir yelpazede sunulan el emeği göz nuru eserler, izleyicilere geçmişle geleceğin buluştuğu bir estetik alan sunuyor.

Serginin bir diğer dikkat çekici bölümü ise “Geleneğin Ustaları” adlı fotoğraf sergisi. Fotoğraf sanatçısı Ahmet Aslan’ın objektifinden, Anadolu ustalarının üretim süreçlerini belgeleyen bu bölüm, ziyaretçilere geleneksel sanatların arka planındaki emeği ve sabrı gözler önüne seriyor.

ANELSANDER, UNESCO akreditasyonuna sahip Türkiye’deki iki dernekten biri olmanın ve Cumhurbaşkanlığı Başarı Ödülü’nün gururuyla yoluna devam ediyor. Dernek, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle geleneksel el sanatlarını yaşatmayı, mesleki standartlara kavuşturmayı ve bu sanatların geleceğe taşınmasını sağlamayı amaçlıyor.

Atlantis Tatil Köyü ile beş yıldır süren kültürel iş birliğinin en somut ürünü olan bu sergi, aynı zamanda kültür turizminin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı da hedefliyor. Sergi, 7 Ağustos’taki açılış kokteyli ile sanatseverlere kapılarını aralayacak ve 14 Eylül’e kadar açık kalacak.

Sergide eserleriyle yer alacak sanatkârlar

1. Cezayir Yurdakul / Beykoz Cam - İstanbul

2. Uğur Karataş / Nazar Boncuğu - İzmir

3. Selahattin Kaçanoğlu /Buldan Bezi Dokuma - Denizli

4. Berna Melek / Şile Bezi Dokuma – İstanbul

5. Nuri Pınar / Ebru - İzmir

6. Ayşe Kaçan / Türk Nakışları - Kütahya

7. Mehmet Orhan Çakıroğlu / Deri ve Yemeni - Gaziantep

8. Mehmet Yıldırım / Riton Seramik Antik Kap - Kütahya

9. Ebru Çamkıran / Çini - İzmir

10. Mesude Künen / Çini – İznik

11. Mahmut Bent / Kaligrafi - İstanbul

12. Özcan Abacı / Talika - Edirne

13. Hasan Fehmi Dönmez / Kilim ve Halı Dokuma - Sivas

14. Ertuğrul Üzümcü / Bakır İşleme - Gaziantep

15. Mehmet Açar / Sedef Kakma - Halfeti

16. Yasemin Erten / Tahta Baskı - Tokat

17. Ayfer Güleç / Keçe - İzmir

18. Refik Büyükaşık / İpek Dokuma – Hatay

19. Ahmet Taşhomcu / Çömlek – Menemen –İzmir

20. Yaşar Saltık / Edirnekâri – Lüleburgaz

21. Figen Özden / Seramik –Bursa

22. Aynur Serinkan / Türk Nakışları - Aydın

23. Emel Ardahanlı / Tahta Baskı - İzmir

24. Tuluğ Sepet / Sıcak Cam – İstanbul

25. Elif Kamacı Efe / İpek Koza – Bursa