Anadolu’nun sesi

Kadir İNCESU

Solist, besteci, söz yazarı, düzenlemeci ve bağlama virtüözü Muharrem Aslan yeni albümü Turkuaz ile müzikseverlerle buluştu. Albümde yaklaşık 45 yıldır yaşamını Sidney’de sürdüren sinema oyuncusu, yazar, şair Nihat Ziyalan’ın da bir şiiri yer alıyor.

Bugüne kadar Gûle Nisan, Yedi İklim, Sustum, Tutsak Sevdalar, Anadolu Resitali, İklimsiz Acılar, Ağlamakla Gülmek Arasında, Buluşmalar 1-2, Ali Göl Dağı Efsanesi, Karma 1-2, Bırakılan Mektup, Fourtemolo, Five Songs Without Words adlı albümleri yayımlanan, engelli çocuklara müzik terapi ‘sağaltıcı müzik’ yapan Aslan ile yeni albümü üzerine konuştuk.

Turkuaz’da şiirlerini bestelediğiniz şairler dikkat çekiyor. Neler var albümde?

İki yılı aşkındır hazırladığım bir albüm Turkuaz. Hem bestelerle, hem de orkestra yapısıyla renkli seçkilerden oluşuyor. Albümde şairlerimiz Hasan Hüseyin Korkmazgil, Orhan Veli, Nihat Ziyalan Celalettin Kurt (besteci) ve ayrıca kalemi güçlü şair Yavuz Doğan ile yüreğe dokunan şair Efe Kaya da var. Korkmazgil’in, 1970’lerin sonlarına doğru bir gençlik tiyatrosunda sergilediği Eşkıya adlı şiirinin aynı adlı bestesi bu albümde ilk kez yer alacak. Nihat Ziyalan’dan bestelediğim esere bir de klip çektik. Kendisi sağ olsun, beni kırmadı ve klipte rol de aldı. Albümde babam için yazdığım bir kaç çalışma da var. Biri, “Özür Dilerim Baba” ki albümde ilk sırada ve dillere düşmesini beklediğim bir eser. Orhan Veli’nin şiiri “Anlatamıyorum”u besteledim bu albümde. 9 eserin söz ve bestesi benim. Bana göre eserlerin her biri yüreğe dokunuyor.

Önceki albümlerinizde hangi şairlerin şiirlerini besteleyip yorumladınız?

Anadolu coğrafyasının yetiştirdiği şairlerin şiirlerini besteleyip yorumladım; Nâzım Hikmet, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Cemal Süreya, Sabahattin Ali, Özdemir Asaf, Adnan Yücel, Yılmaz Odabaşı, Sefil Kul Himmet, Yavuz Doğan ve Efe Kaya. Son albümüm Turkuaz ile aralarına Orhan Veli ve Nihat Ziyalan da eklendi.

Bırakılan Mektup albümünüzde fourtemolo çalım tekniğini ilk olarak bazı eserlerde kullandınız. Bu teknik nedir?

Fourtemolo, 2020’de, NSW Üniversitesi’nin bitirme tezinde geliştirdiğim, tezenesiz bir çalım tekniği. ‘New Compositions for the Anatolian Baglama: Five Songs Without Words’ adlı tezde, bağlama için 5 farklı ve yenilikçi, etüt tarzında kompozisyonlar yazdım. Fourtemolo çalım tekniği buradan türedi. Yöntemi de kısaca şöyle: başparmak, ikinci ve üçüncü tel gruplarına dokunarak çalım yaparken, aynı anda sırasıyla serçe, yüzük, orta ve işaret parmakları birinci tel grubunda pürüzsüzce tarama yaparlar. Tekniğin kullanımında iki melodi aynı anda icra edildiği için, eserin notası aynı portede iki farklı melodi olarak gösterilir ki bu da bağlamada yeni bir nota sistemi kullanımı anlamına geliyor. Tekniği ilk 2021’de Bırakılan Mektup albümünde, bazı eserlerde icra ettim. Sonra, 2022’de yaptığım 10 eserlik Fourtemolo albümündeki tüm yapıtları, bağlamada yalnızca bu tekniği kullanarak çaldım.

Nihat Ziyalan’ın şiirlerini özellikle de öykülerini severim. Hangi şiirini bestelediniz?

Nihat ağabeyin şiirlerinin hepsini içimde yaşatarak okudum. Sevgili isimli şiiri okurken bestelemeye başladım. Beni yakalayan şiiri daha okurken besteleme gibi bir özelliğim var.

Nihat Ziyalan hakkında ne söylemek istersiniz?

Basitliğe düşmeden derinlikli yalınlığı şiir anlayışımı, şiir sevgimi devamlı geliştiriyor. Şiirlerinin etkisiyle içimdeki kendi şiirimin kıpraşması beni çok mutlu ediyor. Nihat ağabeyin en büyük özelliği sıfır egolu olması. Bunu nasıl başardığını sorduğumda; “Gençliğimde, sinema yıllarımda egom tavan yaptı. Gecekondu doğumlu Şalgamcı Konyalı’ya yakışmayan bir evlat olduğumu fark edince, egomu döve döve terbiye ettim ve onu yaşamımdan silip attım. Olgunluğumun bir kazancı diyebilirim,” demişti. Şu sıra Nihat ağabeyin son şiir kitabı “Sen Neredeysen Oraya” üzerinde çalışıyorum. Şiirleri okudukça yeni bir proje oluştu. Kitaptaki şiirlerden 10’unu okuyacak, ben de müziğini işleyeceğim.