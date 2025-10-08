Anaerkil direniş ‘Ütopya’ resim sergisinin teması

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ressam Gamze Gökçen’in 'Ütopya' isimli resim sergisi İstanbul Kadıköy'deki Evrim Sanat Galerisi’nde 15 Ekim'e kadar sanatseverlerle buluşuyor.

Sergide yer alan yaşam ağacı, dağlar, şelaleler ve kadın bedeni; doğa ile evrenin enerjisini, eril ve dişil gücün çatışmasını simgeliyor.

Yaşam ağacı varoluşsallığı, dağlar gücü ve yüceliği, şelaleler anın akışını, kadın bedeni ise politik bir duruşu işaret ediyor.

Kadın kimliğinin eril güce göre daha güçlü olduğunu vurgulayan eserlerde, ataerkil sistemin kadın bedenine dayattığı mücadeleye karşı anaerkil direniş ön plana çıkıyor. Sergi, ücretsiz olarak gezilebilir.



