Anagold Çevre Mühendisi iş ilanı açıldı

BirGün/Ankara

Yeniden açılması ‘faciaya davet’ olarak değerlendirilen Erzincan İliç’te bulunan Çöpler Madeni için çevre mühendisi iş ilanı açıldı.

Erzincan-İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nin etrafında biriktirilen toprak 13 Şubat 2024’te kaydı. 9 işçi toprak altında kaldı. Toprak altında kalan 9 işçiden ilkine 53 gün, son işçiye ise 116 gün sonra ulaşıldı.

Yaşanan maden faciasından sonra faaliyetleri durdurulan şirket yeniden faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Anagold Madencilik tarafından açılan iş ilanında “Şirketimize katılacak ve madencilik faaliyetlerinin çevre mevzuatına uyumunu sağlamaya katkıda bulunacak nitelikli bir Çevre Mühendisi arıyoruz” denildi.

İLK DURUŞMA 17 MART’TA

Yaşanan facia ilişkin beşi tutuklu 43 şüpheli hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” ve “çevreyi taksirle kirletmek” suçlarından iddianame hazırlandı.

İddianamede, aralarında Anagold Ülke Müdürü Cengiz Yalçın Demirci’nin de olduğu 43 şüpheli için “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 2 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Bu kişiler arasında, Anagold Ülke Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci ile Anagold’un büyük ortağı SSR Mining’in Global Projeler Başkan Yardımcısı John Harmse de yer alıyor.

Ayrıca, şüphelilerden altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi Iain Ronald Guille, Anagold Ülke Müdürü Cengiz Yalçın Demirci ve yurtdışından Türkiye’ye gelmeyen Anagold Operasyon Direktörü Kenan Özdemir hakkında “çevreyi taksirle kirletmek” suçundan adli para cezası talep edildi. Bu kişiler için toprak, su veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

7 Ekim 2021 tarihli ÇED raporuna onay verenler, imzası bulunanlar ve kamu görevlileri hakkında “kovuşturmaya yer olmadığı” yönündeki karara atıf yapıldı.

İddianamede 43 sanıktan 12’si asli, 31’i tali kusurlu bulundu. İlk duruşma 17 Mart’ 2025’te yapılacak.