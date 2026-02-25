Anagold’un ruhsatı yeniden yargıda

Erzincan İliç'te 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından, faaliyetlerin durdurulması ve ruhsatların iptali için açılan davada Bölge İdare Mahkemesi, davanın 'süre aşımı' gerekçesiyle reddedilmesi kararını bozdu.

Mahkeme, madende yaşanan facia ve bilirkişi raporları gibi yeni olguların, davanın esastan incelenmesini zorunlu kıldığına hükmetti. Böylece TMMOB’nin Anagold’un İliç’teki maden ruhsatlarının iptal edilmesine ilişkin dava yeniden görülecek.

Erzincan’ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait Çöpler Kompleks Maden İşletmesi’nin ruhsat, izin ve buna bağlı haklarının iptali istemiyle TMMOB tarafından Ağustos 2025’te Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) başvuruda bulunuldu.

MAPEG’in herhangi bir yanıt vermemesi üzerine başvurunun reddedildiği gerekçesiyle açılan dava da "süre aşımı" gerekçesiyle reddedildi. Yerel mahkeme, tesisin 2008 yılından beri faaliyette olduğunu ve davacı birliğin daha önce açtığı davalarla maden ruhsatlarından haberdar olduğunu belirterek, idari başvuru süresinin geçirildiğini savundu.

TMMOB tarafından istinaf başvurusunda bulunurken Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, yerel mahkemenin bu yorumunu hukuka aykırı buldu. İstinaf mahkemesi, maden faciası, çevreye yayılan atıklar, bilirkişi raporları ve diğer hukuki süreçlerde ortaya çıkan tespitlerin, tesisin ilk ruhsatlandırma tarihinden sonra ortaya çıkan "yeni maddi ve hukuki sebepler" olduğunu kabul etti.

Mahkeme, "Söz konusu yeni maddi ve hukuki sebeplerin, maden mevzuatına göre ruhsat ve izinlerin ileriye yönelik kaldırılmasını gerektirip gerektirmediğinin esastan değerlendirilmesi gerektiğine" hükmetti. Bölge İdare Mahkemesi, davanın süresinde açıldığına hükmederek dosyanın yeniden görülmesine karar verdi. Kararın Bölge İdare Mahkemesince kaldırılması üzerine ilk derece Mahkemesi, davanın esasını görüşüp yeniden bir karara bağlayacak.