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Anahtar aracın içerisinde kalınca, çocuğa bir saat dil döktüler

Ajans Haberleri
  • 22.06.2025 12:10
  • Giriş: 22.06.2025 12:10
  • Güncelleme: 22.06.2025 12:10
Kaynak: İHA
Anahtar aracın içerisinde kalınca, çocuğa bir saat dil döktüler

Elazığ-Pertek feribotunda bir ailenin anahtarı unutarak otomobilden inmesiyle kapılar kitlendi. Aile otomobil içerisinde kalan 1 yaşındaki çocuğa yaklaşık bir saat boyunca kapıyı açması için dil döktü.

Olay, Elazığ-Pertek feribotu içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ailenin anahtarı unutarak otomobilden inmesiyle kapılar bir anda kilitlendi. Otomobil içerisinde ise 1 yaşındaki çocuk kaldı. Aile bir saat boyunca çocuğa kapıyı açması için tarifte bulundu. Çocuk 1 saatin ardından aracın kapılarını açmayı başardı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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