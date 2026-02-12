Anahtar Parti Başkanı Ağıralioğlu'ndan 'ittifak' açıklaması

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarıyla gündeme gelen 'ittifak' tartışmalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Ağıralioğlu, "Anahtar Parti bu süreçte hiçbir yapının gölgesine sığınmadan; tamamen müstakil, tamamen bağımsız ve yalnızca milletinden aldığı güçle yoluna devam edecektir" dedi.

Ağıralioğlu, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Medyaya yansıyan ittifak tartışmalarına binaen ifade ediyorum:

Bu kadar acı ve yükün milletimizin omuzlarına bindiği bir dönemde, böylesine büyük sorunlarla mücadele edilirken, bize siyasi bir vagon olmak yakışmaz.

Bizim ittifakımız; anketlerde “kararsızlar” başlığı altında toplanan, aslında kararsızlığı bir tercih değil, bir itiraz olan; memnuniyetsizliği bir zayıflık değil, bir uyanış olan büyük milletimizledir. Bugün Türkiye’nin en büyük siyasi gücü, sesi henüz temsil edilmemiş bu sessiz çoğunluktur.

Anahtar Parti bu süreçte hiçbir yapının gölgesine sığınmadan; tamamen müstakil, tamamen bağımsız ve yalnızca milletinden aldığı güçle yoluna devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün TBMM'de gazetecilerle bir araya gelmişti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, partisinin ittifak çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde herkes bir araya gelmeden bir yola girerse bundan en çok iktidar istifade eder ve var olan statü devam eder. Hatırlayacaksınız, bu konuda en büyük fedakarlığı Gelecek Partisi yaptı. Saadet Partisi ile ittifak kurduk ve Saadet Partisi adı altında Meclis'te grup kurduk. Bir parti için kendi ismi dışında bir isimle olmak en zor karardı. DEVA Partisi'nin katılımıyla Yeni Yol ittifakı kurulurken her türlü gayreti gösterdik ve destek verdik. Şu anda bir Yeni Yol grubu var. Grup kurulurken ben Sayın Arıkan ve Sayın Babacan'a seçim ittifakını ilan etmek ve bunu adım adım inşa etmek gerektiğini söyledim. Şimdi son bir ay içerisinde hareketlenme var. Geçen sene Yeniden Refah Partisi ile konuştuk ve her çabayı gösterdik. Bu senenin başında Yeniden Refah Partisi, Saadet ve DEVA Partisi liderleri ile görüştüm. Bu hafta da onlar beni ziyaret ettiler. Elimizden geleni yapacağız. Doğru olan da birbirine yakın olan muhalif partilerin, mümkünse birleşerek ama olmuyorsa ittifak kurarak, dağınıklıktan çekinerek ve iktidara ya da ana muhalefete giden oyları bu partilerin toplaması Türkiye için teminat olacaktır. Aynı şey milliyetçi İYİ Parti, Anahtar Parti için de geçerli. Hepimizin küçük hesapları bırakması lazım. Dünyada bu olaylar yaşanırken Saadet Partisi'nin, DEVA Partisi'nin, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti'nin ayrı ayrı bir şeyler yapması dünyadaki gelişmeleri ne kadar değiştirir, Türkiye'yi ne kadar tahkim eder Dolayısıyla bizim bu konuda şimdiye gösterdiğimiz çabayı herkes biliyor. Bundan sonra da her iyiniyetli çabayı göstereceğiz. Ümit ederiz ki kısa sürede bu ittifak görüşmeleri tamamlanır. Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var."