Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'ndan Gülşah Durbay için taziye mesajı
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine ve Şehzadeler halkına başsağlığı diliyorum" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
