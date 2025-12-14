Giriş / Abone Ol
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine ve Şehzadeler halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

  • 14.12.2025 22:41
  • Giriş: 14.12.2025 22:41
  • Güncelleme: 14.12.2025 22:43
Kaynak: Haber Merkezi
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'ndan Gülşah Durbay için taziye mesajı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine ve Şehzadeler halkına başsağlığı diliyorum."

