Anahtar Parti kuruldu, Yavuz Ağıralioğlu ilk konuşmasında Bahçeli’ye yüklendi

İYİ Parti'den istifa eden eski Sözcü ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun başkanlığındaki Anahtar Parti'nin (A Parti) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Partinin tanıtım tanıtım toplantısı ise bugün ATO Congresium'da yapıldı. A Parti’nin kurucusu Yavuz Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, “iktidarla mücadelelerinin merkezini hasımlığın değil, mesuliyetin belirlediğini” söyledi.

Konuşmasında iktidara ve isim vermeden MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yüklenerek, “Türkiye Cumhuriyeti'nin, Meclisinde teröristlerin ağırlanacağı bir devlet olmadığı” ifadelerini kullanan Ağıralioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"KİMSE 'KÜRT' DEYİNCE 'TERÖR' DİYEMEZ"

“40 yıldır evlatlarımızın canını, milletimizin canını terörle katleden bu alçak cinayet şebekesinin değil başını, sevenlerini bile Meclise sokmayacağız. Türk milletinin ve devletinin, bunca ödediği bedel ortadayken, kendi evlatları şehit olmuş, geride kalanları mezar taşlarına 'baba' diyorken, analar 40 yıldır mezar taşlarına 'evlat' diye sarılıyorken, hiç kimse ama hiç kimse evlatlarımızın katilini Meclise davet edemez. Hayatımın kalanında, kendime 'Türkmenim' dediğim coşkuyla, kendime 'Kürdüm' diyebilecek bir mesuliyetle konuşuyorum. Bu memlekette hiç kimse 'Kürt' deyince 'terör' diyemez, 'Öcalan' deyince 'Kürtler' diyemez. Hiç kimse, Kürde Öcalan'ın elini değdiremez. 'Kürtlerin temsilci' diye Öcalan'dan bahsedemez. Yaşadığımız sorunları Kürtlere havale edip, Öcalan'ı çözümün adresi diye gösteremez hiç kimse.”

Anahtar Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde yapılacak kurucular kurulu toplantısı ile Yavuz Ağıralioğlu'nun genel başkanlığa seçilmesi bekleniyor.