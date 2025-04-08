Anahtar teslim doğalgazsız evler

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘‘İstanbul’un her yerinden görülsün’’ dediği Çamlıca Camii’nin dibindeki Üsküdar Kirazlıtepe’de Mahallesi’ndeki “kentsel dönüşüm” sürecindeki sorunlar aşılamadı.

Evlerinin zamanında bitirilmediğini ve bu durumun mağduriyet yarattığını söyleyen yurttaşlar 2 aydan bu yana 8 bin TL’lik kira yardımlarının da kesildiğini söyledi. Kentsel dönüşüm projesinde yaşanan mağduriyetlere karşı 3 aydır eylem yapan halk, ‘‘Bitti denilen, anahtar teslim evlerde çok sayıda eksik var. Aidatlarını, taksitlerini ödediğimiz evlerin doğalgazı projelerdeki eksiklerden dolayı bağlanmıyor. Mecbur kalıp taşınan ve soğukta oturanlar var. Mağduriyetimiz bir an önce giderilsin’’ dedi.

8 yıl önce Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan kentsel dönüşüm projesi, ev umuduyla bekleyen Kirazlıtepe halkını mağdur etti. Aradan geçen uzun yıllara rağmen üç etaptan oluşan evlerin birinci etabı teslim edildi. İkinci etap ise geçen aylarda teslim edilmeye başlandı ancak evlerde çok sayıda eksiğin bulunduğu belirtildi. Toplamda 1800 hak sahibinin bulunduğu proje kapsamında yurttaşlara verilen kira yardımının kesilmesi mağduriyeti daha da artırdı. Yurttaşlar ‘‘Teslim edilen bu evler yaşanabilir durumda değil. Doğalgaz bağlanmamış, elektrik sorunlu, iç yapılar eksik ve ciddi tadilat gerektiriyor’’ diye konuştu.

BİN HANE MAĞDUR

Mağdurlardan Yakup Örs adlı yurttaş, kira yardımlarının yatırılmamasına ilişkin yetkili kurumların topu birbirine attığını belirterek ‘‘Yetkili birim Çevre Şehircilik Bakanlığı. Onlar parayı Üsküdar Belediyesi'ne aktarıyor. Belediye de hak sahiplerine veriyor. Fakat bakanlıktan para yatmıyor. Teslimat aşamasında olan evler ile ilgili bakanlık belediyeden yazı istiyor. Diyor ki 'Kimlerin evi teslim edildi onları hesaptan düşelim.’ Yaklaşık bin kadar hane kira yardımını alamıyor’’ dedi. Örs, özetle şöyle devam etti:

‘‘Biten blokları alelacele eksiklerle teslim ediyorlar. Evlerin iskânı alınmadığı için doğalgaz bağlanamıyor. Buna rağmen insanlara bu evler teslim ediliyor. Anahtarlarını teslim alan insanlar evlerine dahi geçemiyor. Bugün bana evimin anahtarı teslim edilse içine girip oturmam en az 3- 4 ay. Sıfır daire diyorlar ama işçilik sıfır. Pervazlar kopuk, elektrik ve su sanayi olarak bağlı, doğalgaz yok. Abonmanlık alınacak ki gelip kombi bağlansın. Ancak İGDAŞ bağlantı hatalarından dolayı onay vermiyor. Her etapta devletin kendi atadığı yönetim var. Konutların metrekaresine göre 1.500 TL ile 2.100 TL arası aidat alınıyor.

Anahtarı teslim alır almaz eve girip oturamasan da aidatlar başlıyor. Hizmet göremeden aidat ödeniyor. Hem oturulmayan eve aidat veriyoruz hem de almamız gereken 8 bin TL’lik kira yardımını alamıyoruz. Verilen kira yardımları bu bölgedeki ev kiralarını zaten karşılayamıyor. Oturulacak evlerin kirası 30 bin TL civarında. Yardımların kesilmesiyle mağduriyetimiz arttı.’’

TEMİZLİK BİLE YAPILMIYOR

Sabri Epli adlı yurttaş ise şunları söyledi: ‘‘Yaklaşık 3 ay önce ikinci etapta bulunan evimi bitirildiği belirtilerek teslim aldım. Eşyaları eve koyduk ancak evimize yerleşemedik. Anahtar teslim denen evin çok sayıda eksiği var ve doğalgazı da açılmadı. 80 yaşındaki annemi bu soğukta o eve götüremezdim. 3 aydır 1.500 TL aidatımı da ödüyorum, 6.600 TL ev taksitimi de ödüyorum. Bazı kişiler ev sahipleri tarafından kirada oturdukları evlerinden çıkarılınca mecburen doğalgazı olmayan evlerine taşınmak zorunda kaldı. Kira yardımlarının kesilmesini sorduğumuzda bütün kurumlar topu birbirine atıyor, belediyeye soruyorsun TOKİ'ye atıyor topu. TOKİ'ye soruyorsun belediyeye atıyor. Aidat ödememize karşın apartman temizliği bile hiç yapılmadı. Yaşanan eksikleri dile getirdiğim ve paylaşım yaptığım için hakkında soruşturma bile başlatıldı, ifademi verdim.’’

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11 HAFTADIR DİRENİYORLAR

Kirazlıtepe Mahallesi’nde önceki gün bir kez daha bir araya geen mahalleli ‘‘Kirazlıtepe susmayacak’’, ‘‘Sözler tutulsun, evlerimiz teslim edilsin’’, ‘‘Yetkililer uyuyor, halk mağdur oluyor’’ yazılı pankart ve döviz açtı. Kirazlıtepe Mağdurları adına yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ‘‘Bakanlık kiraları ödemeyi durdurmuş, halkı iki arada bir derede bırakmıştır. Mağduriyetimiz artık sona ersin. Yaşanabilir evler derhal teslim edilsin. Kiralar eksiksiz şekilde geriye dönük ödensin. 8 yılın sonunda hâlâ evine kavuşamayan halkın çilesi bitirilsin. Kirazlıtepe halkı susmayacak, hakkını arayacak.’’