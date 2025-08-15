ANALİG basketbol yarı final müsabakaları başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) basketbol yarı final müsabakaları, Karabük’te başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu’nda düzenlenen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, törende yaptığı konuşmada sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak tüm takımlara başarı diledi.

Müsabakalara Amasya, Artvin, Çorum, Düzce, Erzurum, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Zonguldak’tan toplam 300 sporcu ve idareci katılıyor. Erkek takımları Yeni Mahalle Spor Salonu’nda, kız takımları ise Yenişehir Spor Salonu’nda mücadele ediyor.

Açılış törenine İl Müdürü Güven’in yanı sıra Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, Bakanlık ANALİG Koordinatörü Gökhan Gençkol, ilçe müdürleri, şube müdürleri, idareciler ve sporcular katıldı.

Karabük’te spor şölenine dönüşen organizasyon, kıyasıya mücadelelere sahne olurken, genç basketbolcular final için parkede ter döküyor.