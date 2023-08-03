Analiz: Euro neden düşüyor?

Ekonomi yazarı Barış Soydan, euronun TL karşısındaki düşüşüne ilişkin kaleme aldığı yazısında "Euro dolar karşısında düştüğü için düşüyor. Euro/dolar paritesi temmuz ayının ortasında 1.12’ye kadar yükselmişti, daha sonra gerilemeye başladı ve 1.10’un da altına indi. Euro dolar karşısında gerileyince TL karşısında da düşüşe geçti" değerlendirmesi yaptı.

Ekonomi yazarı Barış Soydan, euro kurunun TL karşısındaki düşüşüne ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bir yazı kaleme aldı.

Soydan, 10Haber'deki "Euro neden düşüyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Euro dolar karşısında düştüğü için düşüyor. Euro/dolar paritesi temmuz ayının ortasında 1.12’ye kadar yükselmişti, daha sonra gerilemeye başladı ve 1.10’un da altına indi. Euro dolar karşısında gerileyince TL karşısında da düşüşe geçti. Çünkü euronun TL karşısındaki değeri nihayetinde dolar karşısındaki değerini yansıtmak zorunda…" değelendirmesinde bulundu.

Euronun dolar karşısında neden değer kaybettiğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Soydan, birkaç faktörün etkili olduğunu belirtti.

Soydan, o faktörleri şöyle açıkladı:

"En önemlisi Amerikan Merkez Bankası (Fed) ile Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) geçen hafta açıkladıkları faiz kararlarının metinleri. (Ve Fed Başkanı Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın karardan hemen sonra düzenledikleri basın toplantısında söyledikleri.)

Tabii bir de Meloni faktörü var. İtalya’nın sağ-popülist Başbakanı Meloni başta olmak üzere Güney Avrupa ülkelerinin bazı yöneticileri dağ gibi kamu borçları nedeniyle faiz artırımlarına karşı. ECB’nin bu nedenlerle para politikasında yapmaya hazırlandığı değişiklik euronun dolar karşısında irtifa kaybetmesine yol açtı.

Doları destekleyen bir başka neden, dünya ekonomisindeki yavaşlama. Dünya ekonomisinin bu yıl taş çatlasa yüzde 3 büyümesi bekleniyor. Küresel ekonomide yüzde 3’ün altında büyüme fiilen resesyon olarak değerlendiriliyor. Dünyanın resesyonun eşiğinde olmasının sebebi, Çin’in yavaşlaması. Çin’in lokomotifliğinde dünya ekonomisini yavaşlaması küresel piyasalarda endişeye neden oluyor. 'Dünya kötüye gidiyor' düşüncesi risk iştahını düşürüyor. Endişenin arttığı, risk iştahının düştüğü dönemlerde tasarruf sahiplerinin, küresel sermayenin bir kısmının 'Ne olur ne olmaz' düşüncesiyle 'güvenli liman' olarak bilinen enstrümanlara yöneldiğini biliyoruz. Güvenli limanların başında da dolar geliyor. Doların başka paralar karşısında güçlenmesinin üçüncü nedeni de bu.

Euronun dolar ve bu arada TL karşısındaki kaderini bu faktörlerle ilgili gelişmeler belirleyecek."