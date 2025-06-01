Analog fotoğrafla kadın gözünden bir dünya

Tuğçe Çelik

İstanbul Beyoğlu’ndaki Fotoğrafevi’nde açılan ‘Kontakt’ başlıklı sergide fotoğrafçılar Burcu Böcekler, Gülin Tan ve Duygu Karadağ’ın çektiği kareler yer alıyor. Antik kentler, dünya başkentleri ve biyografik anlatılardan oluşan sergi, analog fotoğrafçılık tekniklerinin kullanılmasıyla dikkat çekiyor. Siyah beyaz fotoğraflardan oluşan seçki, izlenimcileri hızın etkisini yitirdiği, sabır ve emeğin öne çıktığı analog bir dünyanın katmanları arasında gezdiriyor.

Sergiye adını veren kontakt kavramı fotoğrafçılıktaki bir baskı terimi. Tan bu kavramdan aldıkları ilhamı şöyle açıkladı: “Kontakt baskı, bir negatifin doğrudan kâğıtla temas ederek basılmasıdır. Karanlık odada çalışmayı seven üç kişiyiz ve bu süreç, zaman, emek ve sabır gerektiriyor. Nihai baskıya ulaşmak için birlikte geçirdiğimiz uzun saatler, yalnızca fotoğraf üretmekle kalmadı, aramızda güçlü bir bağ da kurdu. ‘Kontakt’ isminin, hem teknik hem de duygusal katmanlarıyla sergimizin ruhunu yansıttığını düşündük.”

DUYGU, MEKANI ÜRETİYOR

Tan, eserlerini üretme sürecini “Hem kontağın kendisini hem de içindeki o tek kareyi, yani final baskıyı, aynı fotoğraf kâğıdında bir araya getirebilir miyim diye düşünmeye başladım. Bu, teknik olarak aynı kâğıda iki farklı baskı almak anlamına geliyor. Dolayısıyla bir bölgeyi basarken diğer tarafı maskelemem gerekti. Bazen kâğıdı yanlışlıkla yaktım, bazen karanlık oda dışında fazla beklettiğim için siyah beyazın etkisini alamadım. Ama deneye yanıla istediğim sonuca ulaştım, zihnimde tasarladığım kompozisyonu hayata geçirebildim” diye anlattı.

Çalışmalarında farklı ülkelerden görüntüler kullanan Tan, “Mekân, yalnızca fiziksel bir yer değil; zamanla, hafızayla ve duygularla örülmüş bir katmanlar bütünü. Farklı ülkelerde çektiğim fotoğraflar, coğrafi sınırları aşan ortak duyguların ve deneyimlerin izini sürüyor. Sergi alanı sınırlı olabilir ama fotoğraflar birer pencere gibi; her biri başka bir hayatın içine açılıyor. İzleyicinin bu pencereler arasında kendi hikâyesini kurmasına imkân vermek istedim. Perspektifi genişleten şey, bakış, his ve hafızanın ortaklığı” dedi.

PARÇALI PANORAMALAR

Karadağ, Antalya’nın antik bölgelerini sıklıkla kayıt altına aldığını söyledi. “Arkeoloji ve ören yerlerine merakım varken bitirme çalışmamı Olympos Antik Kenti kazısında belgesel fotoğraf projesi ile tamamladım. Likya Bölgesi’ndeki antik kentler fotoğraf pratiğimde büyük bir yer kaplamaya başladı” diyen Karadağ, kullandığı tekniklere dikkat çekti. Karadağ özetle şunları aktardı: “Yarım format bir analog fotoğraf makinesi kullanıyorum, 36 kare çekmek yerine her bir kareyi ortadan bölerek 72 kare fotoğraf çekmeye olanak sağlayan bir kamera. Bu kamerayla parçalı panaromalar oluşturuyorum. Antik kentleri istediğim kadar kare kullanarak gösteriyorum. Bu yöntem, hem mekânın bütününü kavramaya çalışmamı sağlıyor hem de tekil karelerin bir araya gelişiyle zamanın ve bakışın parçalı doğasını görünür kılıyor. Her bir kare kendi içinde bağımsız bir görüntü gibi dursa da, yan yana geldiklerinde bir bütün oluşturuyorlar.”

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BİR DÜŞÜNME BİÇİMİ: FOTOĞRAF

Dijital teknolojilerin üretimi hızlandırdığı bir süreçte analog fotoğraf üretmeyi tercih ettiklerini belirten Karadağ, “Bizim için en belirleyici olan şey yavaşlık. Analog süreçte bir fotoğrafın ortaya çıkması, dijital sürece kıyasla çok daha fazla aşama gerektiriyor; bu da bize her bir aşamaya bilinçli olarak müdahale etme imkânı sunuyor. Bu süreç, düşüncelerimizi ve imgelerimizi derinlemesine içselleştirmemize olanak tanıyor. Her kareyi sınırlı sayıda çekebilmek, bizi daha dikkatli, sabırlı ve seçici olmaya yönlendiriyor. Bu da, görsel dünyayla kurduğumuz ilişkiyi dönüştürüyor; fotoğraf bir sonuç değil, bir düşünme biçimi haline geliyor" dedi.