Anamur’da direnen köylüler kazandı!

Gökay BAŞCAN

Sermayenin kuşatmasına karşı direnen Anamurlulara sevindirici haberler Mersin 1. İdare Mahkemesi’nden geldi. Bölgedeki taş ocağının kapasite artışı ve jeotermal sondaj kuyusu açma projeleri iptal edildi.

Turizm ve tarımın merkezi Mersin Anamur’da Güngörler Hafriyat Madencilik ve İnşaat’ın taş ocağı bölgede uzun süredir çevre felaketine neden oluyor. Anamurluların tepkisine rağmen kapasite ve alan artışına giden şirkete, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED olumlu kararı verildi. Bölge halkı, Emirşah, Ovabaşı ve Korucuk Mahallesi muhtarlarının kararı yargıya taşımasının ardından bölgede keşif yapılmasına karar verildi. Keşfin ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, bölge halkının haklı itirazları bir kez daha tescillenmiş oldu. Bilirkişi raporu doğrultusunda karar veren Mersin 1. İdare Mahkemesi, ÇED sürecinin yasalara uygun şekilde yürütülmediğine dikkat çekerek kararı iptal etti.

SEVİNDİRİCİ HABER

Davanın avukatı Seyda Afyoncu, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Özel bir şirket tarafından uzun yıllardır işletilen patlatmalı taş ocağı nedeniyle evlerinin duvarları çatlayan, suları çamurlu akan ve azalan, tarım ürünlerinden verim alamayan, çocuklarını sokağa salamayan, yaz-kış toz ve çamur içinde yaşamak zorunda kalan Emirşah halkının isyanına rağmen faaliyetine devam eden şirketin yaptığı kapasite artırma başvurusunu kabul eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ÇED olumlu kararının Mersin 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi çok sevindirici” dedi.

UMUT VERİCİ

Bilirkişi raporunun lehlerine çıktığını hatırlatan Avukat Afyoncu şu ifadeleri kullandı: “Yargılama aşamasında yapılan keşif sonrasında alınan bilirkişi raporu da olması gerektiği gibi lehimizeydi. Bu nedenle davalı bakanlık ve müdahil şirket kararı temyiz etseler de sonucun değişeceğini düşünmüyorum. Yerel mahkeme ve bilirkişiler, şirketin değil kamunun yararını gözettiler. Bu da ayrıca sevindirici, umut verici bir durum.”

Öte yandan, yine Anamur’da farklı bir talan projesi olan jeotermal sondaj kuyusu açılmasına ilişkin mahkeme kararı bölge halkını sevindirdi. Bozdoğan Mahallesi'ndeki dere yatağı ve ormanlık alanda yer alan, 1500 yıllık tarihi olan Mamure Kalesi manzaralı iki poligon noktasında jeotermal sondaj kuyusu açılmasına onay veren Mersin Valiliği'nin “ÇED gerekli değildir” kararı, geçen hafta iptal edildi.

MUZUN BAŞKENTİ

Bu davanın da avukatı olan Seyda Afyoncu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Her iki karar da muzun başkenti olan Anamur'un su varlığı ve tarımsal geleceği açısından çok önemlidir. Davanın avukatı olmaktan öte, bir çevre aktivisti olarak, yaşam alanlarını, tarım topraklarını, sularını ve doğayı, kısacası yıkıma karşı yaşamı savunan Bozdoğan ve Emirşah halkı ile muhtarlarına teşekkür ederim.”