Anamur’da jeotermal kuyuya tepki: Halk, mahkeme heyetini alkışlarla protesto etti

Mersin'in Anamur ilçesinde özel bir firmanın jeotermal kuyu çalışmalarına tepki gösteren yurttaşlar, keşif için bölgeye giden mahkeme heyetini alkışlarla protesto etti. Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, "Böyle bir doğanın bozulmasını vatandaş istemiyor, bu kuyu da zaten 300 metrelik bir alana vurulacak diyor. Ne amaçla vurulmak istendiğini belirtmediler" dedi.

Mersin'in Anamur ilçesinde açılmak istenen jeotermal kuyuya karşı halkın tepkisi sürüyor.

İlçeye bağlı Bozdoğan Mahallesi'nde jeotermik kuyu açmak isteyen firma, hazırlıklarını sürdürürken, bölgeye keşif için mahkeme heyeti gitti.

Jandarmanın aldığı güvenlik önlemleri altında bölgeye giden heyet, mahalle sakini kadınlar tarafından alkışlı protesto ile karşılandı.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş de bölgeye gelerek jeotermal kuyu istemeyen mahalle sakinlerine destek verdi.

Firma avukatı, sıcak olup olmadığına bakılacağını belirtirken Belediye Başkanı Durmuş Deniz, "Görüldüğü gibi vatandaş böyle bir jeotermal kuyunun buraya kazılmasını istemiyor. Hepimizin bildiği gibi Anamur, bir tarım cennetinin yanı sıra, turizm cenneti olmaya da aday bir ilçe" dedi.

KUYU 300 METRELİK ALANI KAPSAYACAK

İlçede subtropikal iklim bitkilerinin yaklaşık 30 bin dönüm kapalı alanda yetiştirildiğini ifade eden Deniz, "Muzudur, avokadosudur, ejder meyvesidir, mangosudur. Böyle bir doğanın bozulmasını vatandaş istemiyor, bu kuyu da zaten 300 metrelik bir alana vurulacak diyor. Ne amaçla vurulmak istendiğini belirtmediler" diye konuştu.

Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş ise "Ben devletimize güveniyorum, buraya gelen akademisyen bilirkişilere, üniversiteden gelen hocalarımızın doğru karar vereceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.