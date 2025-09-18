Anaokulu binası imam hatibe tahsis edildi

Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde yatırımlarını daha çok imam hatiplere yapıyor. Bunun son örneği de Ankara'da yaşandı.

Eğitim-İş Ankara 2 No'lu Şube, Pursaklar'da Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan ve okul öncesi eğitim kurumu olarak hazırlanan binanın, bitişiğinde bulunan Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu'na ek bina olarak tahsis edildiğini açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Pursaklar'da bağımsız anaokulu sayısının artırılmasını ve Saray Özel Eğitim Anaokuluna ivedilikle bina tahsisi yapılmasını talep eden şube yönetimi şu sorulara yanıt aradı: