Anaokulu binası imam hatibe tahsis edildi
Eğitim İş Ankara 2 No'lu Şube Pursaklar'da bir anaokulu binasının imam hatip ortaokuluna tahsis edildiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde yatırımlarını daha çok imam hatiplere yapıyor. Bunun son örneği de Ankara'da yaşandı.
Eğitim-İş Ankara 2 No'lu Şube, Pursaklar'da Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan ve okul öncesi eğitim kurumu olarak hazırlanan binanın, bitişiğinde bulunan Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu'na ek bina olarak tahsis edildiğini açıkladı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Pursaklar'da bağımsız anaokulu sayısının artırılmasını ve Saray Özel Eğitim Anaokuluna ivedilikle bina tahsisi yapılmasını talep eden şube yönetimi şu sorulara yanıt aradı:
- Pursaklar ilçesinde bağımsız okul öncesi eğitim kurumu yetersiz iken karar MEB devlet yatırımı olan binayı neden imam-hatip ortaokuluna tahsis etmektedir?
- Pursaklar ilçesinde öncelikli ihtiyaçlar, sayısal verilerle bile ortada iken imam-hatip ortaokuluna , okulöncesi eğitim kurumu binasının tahsisi sendika başkanının hatrıyla mı oldu?
- Pursaklar ilçesinde okul öncesi eğitim kurumları, özel anaokullarına teşvik amacıyla kasıtlı olarak mı yetersiz bırakılıyor?
- Devlet yatırımları özel okula mecbur bırakmak için mi başka okul türüne tahsis ediliyor?
- Pursaklar İiçesinde Milli Eğitimle ilgili kararları kim veriyor?
- Pursaklar ilçesinde Yusuf Tekin’in siyasi saikleriyle özel gereksinimli öğrencilerin bile belli bir okul türü için hakkı mı yeniyor?