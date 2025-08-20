Anaokuluna kuran kursu açtılar

AKP’nin gerici politikalarını anaokullarındaki çocuklara bile dayatma peşinde. Bunun son örneği Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) içinde bulunan Milli Eğitim Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı anaokulu içinde yaşandı. YTÜ’deki lojmanda kalan akademisyenlerin çocuklarının öğrenim gördüğü Şehit Mehmet Şefik Şefkatlioğlu Anaokulu’na Güngören Mütfülüğü tarafından 4-6 yaş Kuran kursu açıldı. Anaokulunun camına duyuru afişi asıldı. Afişte Kura kursunda Kuran, temel dini bilgiler, dualar, değerler eğitimi, eğitici oyunlar, kültürel ve sosyal etkinlikler olacağı belirtildi.

Veliler 2 sınıfın Güngören Müftülüğü’ne teslim edildiğini kaydederek durumdan çok rahatsız olduklarını belirtti.

∗∗∗

GERİCİLİĞE MİLYONLAR AKIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 27 Ocak’ta, “4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü” imzalandı.

Protokol yargıya taşındı. Aile Bakanlığı, Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla yargıya taşınan, “4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı” kapsamında 2025 ilk yarısında Diyanet’e, 45,7 milyon TL aktardı. Bakanlığın, “4-6 yaş grubundaki çocukların Kuran kursuna ücretsiz gitmesi için” Ocak 2023-Haziran 2025 döneminde başkanlığa gönderdiği toplam para ise 140 milyon TL’ye dayandı.