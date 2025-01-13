Anaokulunda dini eğitim

AKP’nin toplumsal yaşamı dönüştürme çabası en çok eğitim alanında etkili oldu.

İlköğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinin merkezine dini eğitim oturtulurken okul öncesi eğitimde de dinselleştirme çabalarına giderek hız verildi.

Dini eğitimin okul öncesi kademesindeki etkisi giderek artarken, Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı’na ait okullarda küçük yaştaki çocuklara dini eğitim verildiği öğrenildi. Okul öncesinde dini eğitime yönelik vakfa ait okulun internet sitesinde yapılan tanıtımda kullanılan ifadeler ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla 2021 yılında Ayasofya Camii’nde gerçekleştirilen programda Mustafa Kemal Atatürk’ü, “Zalim ve kafir” sözleriyle hedef alan eski imam Mustafa Demirkan’ın mütevelli heyetinde yer aldığı Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı, Güneysu Okulları’nı kurdu. Okulda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve LGS hazırlık eğitimleri verildiği belirtildi.

HAFIZLIK ALTYAPISI

Tartışmalı vakfa ait okulun internet sitesinde, okul öncesi kademesine yönelik dini eğitim reklamı da yapıldı. Güneysu Okulları’nın 3-4 yaş grubuna yönelik anaokulu hazırlık ve 5-6 yaş grubuna yönelik anaokulu eğitimi altında verdiği okul öncesinde dini eğitim, şu ifadelerle tanıtıldı:

“Erken çocukluk döneminde Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere, siyer ve temel ilmihal bilgilerinden oluşan programla çocuklarımızda güçlü ve gerçekçi bir din kültürü oluşmasını sağlıyoruz. Ayrıca ileri düzey Kuran’ı Kerim eğitimi alma imkânı sunarak, çocuklarımızın hafızlık alt yapısını da oluşturmaktayız. Çocuğun merak duygusu ile soru sormasını iyi değerlendirip, okul öncesinde dini eğitimi oyunla harmanlanmış bir şekilde sunuyoruz.”

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VERGİ MUAFİYETİ

Atatürk’ü hedef alan Mustafa Demirkan ile AKP’li Rıfat Özer’in yanı sıra İçişleri Bakanlığı eski bakanı Süleyman Soylu’nun dünürü Ahmet Minder de vakfın yönetiminde yer alıyor. 2017’de vergi muafiyeti verilen vakfın, kamu kurumları ile de çok sayıda ortak projesi bulunuyor.