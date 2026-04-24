Anaokulunda parmağı kopan Mavi İmer davasında soruşturma izni verilmedi: Aileden Adalet Bakanlığına çağrı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 2 Ekim 2025 tarihinde bir anaokulunda meydana gelen olayda, 4 yaşındaki Mavi İmer’in sağ el baş parmağı ana binanın demir kapısına sıkışarak koptu. Mikrocerrahi operasyonuyla parmağı yerine dikilen küçük çocuğun ailesi, olayda ağır ihmal olduğu gerekçesiyle hukuk mücadelesi başlattı. Ancak ailenin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şikâyeti üzerine başlatılan süreçte, Muratpaşa Kaymakamlığı’nın 8 Nisan 2026 tarihinde soruşturma izni vermediği öğrenildi.

"TAM BİR DENETİMSİZLİK VARDI"

Baba Seçkin İmer, olay anına ait kamera kayıtlarının okulda o esnada bir denetimsizlik olduğunu kanıtladığını savundu. Küçük Mavi’nin tuvalet ihtiyacı için bir sınıf arkadaşıyla birlikte binaya gönderildiğini ve kapı başında görevli bulunmadığını belirten İmer, "Kamera kayıtları, görevlilerin ancak kızımın acı dolu çığlıkları üzerine olay yerine geldiğini gösteriyor. Ayrıca hastane kayıtlarına ve öğretmen ifadelerine göre, kopan parmağa steril malzeme yerine sıradan bir peçete ile tampon yapılmış. Bu bile başlı başına bir ihmaldir" dedi.

ADALET BAKANI’NA SESLENDİ: DOSYAYI KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Kaymakamlığın soruşturma izni vermemesine tepki gösteren baba İmer, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e çağrıda bulundu. Bakan Gürlek’in geçtiğimiz günlerde "kapatılan dosyaların tekrar inceleneceği" yönündeki sözlerini hatırlatan İmer, şu ifadeleri kullandı:

"4 yaşındaki kızımın yazı yazdığı elinin parmağı daha iyileşmeden, delillere ve kati rapora rağmen dosyayı kapatmaya çalışıyorlar. Sayın Adalet Bakanımız başta olmak üzere tüm yetkililere sesleniyorum; hukukun tecelli etmesi için bu ihmaller zincirinin yargıya taşınması gerekiyor. Çocuklarımızı okullara güvenle göndermek istiyoruz."

Ailenin, Kaymakamlığın soruşturma izni vermeme kararına karşı üst mahkemeye itiraz etmeye hazırlandığı bildirildi.