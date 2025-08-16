Anaokulunda türban talebi

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen şeriat yanlısı HÜDAPAR’ın laikliğe saldırıları sürerken bu kez de okul öncesi ve ilkokullardaki kılık kıyafet yönetmeliğini hedef aldılar. HÜDAPAR tarafından yapılan açıklamada, okul öncesi ve ilkokullardaki kız çocukları için hazırlanan kıyafet yönetmeliğindeki “başı açık” ifadesinin değiştirilmesini ve bu kademedeki çocuklar için başörtüsü yasağının kaldırılması istendi.

HÜDAPAR’ın açıklamasında, “başı açık” ibaresinin baskıcı bir zihniyetin ürünü olduğu iddia edilirken “inanç özgürlüğü açısından onur kırıcı olduğu” ve “asimilasyoncu olduğu” iddia edildi. Açıklamada ayrıca “laikçi zihniyetin psikolojik baskısının devam ettiği” ileri sürüldü.

HÜDAPAR’ın açıklamasında söz konusu düzenlemenin fiilen uygulanmamasına rağmen hâlâ yürürlükte olduğuna dikkat çekilirken, “Milli Eğitim Bakanlığı, vatandaşların inanç değerlerine yönelik müdahalelere kesinlikle açık bir alan bırakmamalıdır. Okul öncesi veya ilkokul düzeyinde başörtüsünün sorun olarak görülmesi anlaşılır değildir. Bu, pedagojik açıdan doğru olmadığı gibi anayasal güvence altındaki inanç özgürlüğüyle de çelişmektedir. Bu nedenle, söz konusu düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi zorunludur” ifadelerine yer verildi.

Eğitim Sen Yükseköğretim Sekreteri Evrim Gülez, eğitimde dinci ve gerici uygulamaların sistematik bir biçimde artırıldığına dikkat çekti. Gülez, “Tarikat ve cemaatlerle yapılan protokoller, müfredata dini içeriklerin yoğun şekilde eklenmesi, karma eğitime yönelik saldırılar ve okullarda dini sembol ve ritüellerin teşvik edilmesi bu sürecin somut örnekleridir” dedi.

LAİK EĞİTİMİ SAVUNACAĞIZ

Okul öncesinden liseye kadar tüm öğrencilerin çocuk haklarına tabi olduğunu ve eğitim ortamları onların özgür, tarafsız ve eşit koşullarda gelişimini güvence altına almak zorunda olduğunu belirten Gülez, “Henüz kendi inanç tercihini özgürce belirleyemeyecek yaşta olan çocuklara başta başörtüsü olmak üzere dini semboller dayatmak, bu ilkeye açıkça aykırıdır. Eğitim ortamına dini sembollerin sokulması, farklı inanç gruplarından gelen çocuklar arasında ayrımcılık, baskı ve gruplaşma riskini artırır. Kılık kıyafet yönetmeliğinde yer alan ‘okul öncesi ve ilkokullarda başın açık olması’ kuralı, çocuğun pedagojik gelişimini ve tarafsız eğitim hakkını koruyan bir düzenlemedir. Bu hükmün kaldırılması, çocukların tarafsız eğitim alma hakkına açık bir saldırı anlamına gelir” diye konuştu.

Eğitimin inanç üzerinden şekillendirilemeyeceğini vurgulayan Gülez şöyle konuştu: “Gerici, dinci ve şeriatçı dayatmalara karşı laikliği savunmak, aynı kadınların eşitlik mücadelesini, demokrasiyi ve özgürlüğü savunmaktır. Eğitim Sen olarak laik, bilimsel, kamusal, anadilinde ve cinsiyet eşitlikçi bir eğitimi savunmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki laiklik, çocukların özgürlüğü demektir.”