Anarko kapitalizme karşı sınıfın isyanı

Derin ekonomik krizde olan Arjantin’de “anarko kapitalist” başkan Javier Milei’nin “çalışanların haklarını yüzyıl geriye götürecek” reformuna karşı tüm ülke ayakta.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Arjantin'de kendisini “anarko kapitalist” olarak nitelendiren Javier Milei hükümetinin "Ekonomik Reform Paketi"ne karşı halk ayakta.

Senato’da Devlet Başkanı Milei'nin ekonomik reform paketi 36’ya karşı 37 oyla kabul edilirken Ulusal Kongre önünde bir araya gelen binlerce kişi "Bases Law"ın kabul edilmemesi için eylem yaptı.

Başkent Buenos Aires'teki Kongre önünde toplanan göstericiler hükümetin “paket”ine sert tepki gösterirken polisin saldırısına uğradı. Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli sulu saldırısı sonrası onlarca kişi gözaltına alındı. Polisin gazlı müdahalesinden etkilenen muhalefetten 5 milletvekili hastaneye kaldırıldı.

Protestoya emek örgütleri, sol partiler, emekliler, öğretmenler ve çeşitli sendikalar da destek verdi.

100 YIL GERİYE GÖTÜRECEK

İktidar partisi “reform paketi”nin bir zorunluluk olduğunu ileri sürüyor. Buenos Aires'teki bir finans oturumunda konuşan Milei, "6 aydır bu yasalar tartışılıyordu, eğer hızlıca kabul edilseydi uyum süreci daha az sancılı olurdu fakat siyaset bunu umursamıyor" ifadesini kullandı.

Maliye Bakanı Luis Caputo ise reform paketinin onaylanması durumunda ülkedeki ekonomik koşulların daha hızlı düzeleceğini savundu.

Muhalefet milletvekili Mariano Recalde, çalışanların bu yasadan ciddi zarar göreceğini belirterek, "Çalışanların hakları yüzyıl geriye gidecek" diye konuştu.

EKONOMİK REFORM PAKEtİ

"Temel İlkeler ve Başlangıç Noktaları Yasası" olarak da bilinen paket, Arjantin'de radikal bir değişim olarak kabul ediliyor.

Milei hükümeti, bu yasayla serbest piyasa ekonomisini daha dominant hale getirmeyi ve devletin müdahalesini azaltmayı hedefliyor.

Özel sektör yatırımlarının artmasını isteyen hükümet, özelleştirmeleri de devreye almak istiyor.

Devlet Başkanı Milei'nin en büyük seçim vaatlerinden birisi olarak gösterilen reform paketi, nisan ayında Temsilciler Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilmişti.

ÇALIŞANLARI HEDEF ALDI

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Milei, 19 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Arjantin Pesosu yerine Amerikan dolarını yürürlüğe sokmak, ülkenin tüm varlıklarını özelleştirmek, kamu harcamalarını kısıtlamak, Merkez Bankası’nın yanı sıra, çevre, sağlık, eğitim gibi bakanlıkları kapatmak gibi vaatlerle işbaşına gelen Milei, krizin faturasını emekçilere kesiyor.