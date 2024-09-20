Anastasiapolis Antik Kenti'nde yapılacak çalışmalar için acele kamulaştırma kararı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Anastasiapolis Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda bulunan yapı kalıntılarının ortaya çıkarılması ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'ndeki özel mülkiyete ait 141 ada 38 parsel ve 142 ada 16 parsel numaralı taşınmazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca acele kamulaştırılacak.

Taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilecek.