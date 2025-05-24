Anayasa çağrısı tutmayacak gibi

Politika Servisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilme planının temel ayaklarından biri olan “yeni anayasa” çağrısı, beklenen desteği bulamıyor. Her fırsatta yeni bir anayasa ihtiyacını tekrarlayan Erdoğan, bu süreçte en yakın müttefik olarak DEM Parti’yi görüyor. DEM’in siyaset sahnesinde aktif rol almasının, anayasa tartışmalarına vereceği katkıyla şekilleneceğini vurgulaması da bu sebeple.

Dün, Erdoğan’ın çağrısına üç partiden yanıt geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var” diyerek partisinin en azından tartışmalara katılabileceğinin sinyalini verdi. Doğan, bunun yeni bir söylem olmadığını belirtti ve şöyle dedi:

“Eskisinden tamamen kopmuş, yepyeni bir anayasadan bahsediyoruz. Yani eşitlikçi bir kardeşlik hukukunun tesis edildiği, herkesin özgünlüklerinin yasal teminat altına alındığı bir anayasaya ihtiyaç olduğunu biz onlarca yıldır söylüyoruz. Aksini söylemek, mücadelemizin varlık nedenlerinden birini yok saymak olur.”

MÜZAKERE DEĞİL, MÜCADELE EDİLİR

Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, CHP’nin de yeni anayasa sürecine destek vermesi gerektiğini söylemişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu çağrıya çok net bir şekilde karşılık verdi:

“Anayasaya uymayan biriyle, anayasa tanımayan biriyle, kendi iktidarı için anayasayı ayaklar altına almaktan çekinmeyen biriyle, Silivri'de yarattığı hukuksuzluğu içine sindirebilen biriyle, sırf kendi iktidarını sağlamlaştırmak için insanları içeride tutan biriyle demokratik bir anayasa yapılamaz.”

Özel, bu sözlerinin anayasa ihtiyacını reddetmek anlamına gelmediğini belirterek şunları ekledi: “Bugünün Türkiye’sinden ve Erdoğan’dan bahsediyorum. Bize savaş açan biriyle konuşuyoruz. Bu kadar vicdansız, acımasız, hukuk tanımayan insanlarla neyin müzakeresi yapılır? Ancak mücadele edilir ve biz de mücadele ediyoruz. Önce Anayasaya uymayana ne yaptırım uygulanacağını konuşmamız gerekir.”

Toplumun farklı kesimlerinden destek bulamayan Erdoğan’ın rotayı Meclis’e çevirmesi sürpriz olmaz. Ancak orada atacağı her adım, bir sonrakinde ayağına dolanabilir.

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BAHÇELİ’NİN ERDOĞAN ‘SEVGİSİ’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı adayını bir kez daha açıkça ifade etti. Erdoğan’ın “adaylık beklentim yok” şeklinde, kamuoyuna yönelik “dostlar alışverişte görsün” tarzındaki açıklamasını bile fazla bulan Bahçeli, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi, bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir.” Bu sözleriyle Bahçeli, bir kez daha Erdoğan’a adaylık çağrısı yaptı.

Ancak açıklamasında kullandığı dil ve yaklaşım, önceliğinin anayasa tartışmalarından çok “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı sürece yöneldiğini gösteriyor. Bahçeli’nin bu yaklaşımının, yalnızca taktiksel bir fark mı yoksa derin bir görüş ayrılığı mı olduğu ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

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SOL PARTİ: DEĞİŞTİRECEĞİZ

Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısına bir yanıt da SOL Parti’den geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Demokrasi yalanlarına karnımız tok. #Değiştireceğiz.

Erdoğan’ın ve temsil ettiği siyasal rejimin yeni bir anayasa yapma meşruiyeti yoktur. Hiçbir muhalefet gücü, bu çürümüş azınlık iktidarını ayakta tutmanın payandası olacak kirli anayasa oyununa ortak olmamalıdır.”