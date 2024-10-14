Anayasa çıkışına tepki yağdı: El uzatanın elini kıracağız

Haber Merkezi

Köşeye sıkışan iktidar yeni Anayasa gündemiyle nefes almaya çalışıyor. HÜDAPAR’ın başlattığı ‘Anayasa’da değiştirilmez maddelerin olmaması’ tartışmasına bir destek de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan geldi. Kurtulmuş, Anayasa’nın 3. maddesindeki "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" cümlesinin değiştirilmesi gerektiğini savundu. Kurtulmuş’a siyasilerden tepki yağdı.

Kurtulmuş, ‘Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü’ tabirinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, ‘Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü’ şeklinde ifade edilmelidir" dedi.

Konuşmasında yeni anayasa tartışmalarına değinen Kurtulmuş, anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez ilk 4 maddesinden 3’üncü maddeyle ilgili konuştu. Kurtulmuş, konuşmasında anayasayı yaparken önce hangi usulde yapılacağının ortaya konması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Önce hangi usulde yapacağınızı ortaya koymanız lazım ki ondan sonra esasları doğru bir şekilde tartışabilesiniz. Bu çerçevede, herkesin fikrini ortaya koyacağı, açık ve şeffaf bir sürecin yönetilmesi, sağlıklı bir tartışma ortamının ortaya konulması, müzakerelerin de gerçek bir şekilde, sonuç alıcı bir şekilde yönlendirilmesi şarttır. Bu çerçevede TBMM Başkanlığı’nın üzerine düşen, bu şeffaf müzakere sürecini yönetebilmektir."

Kurtulmuş, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin de değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, ‘Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü’ şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kurtulmuş’un sözlerine tepki yağarken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum’dan bir yanıt geldi.

Uçum, X hesabı üzerinden Kurtulmuş’un adını anmadan verdiği “Türkiye Cumhuriyeti, devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” anlayışını öne çıkarmanın doğru yaklaşım olacağını savunup "Ayrıca küresel emperyalizmin ve uzantısı neo liberal siyasetlerin genelde milli devletlere özelde ise Türkiye’ye karşı geliştirdikleri hasmane tavırlara da etkili bir karşı çıkış olur" yorumunda bulundu. Uçum, “Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir” hükmünün de ilk dört madde kapsamına alınması konuşulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş’un o sözleri kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Birçok siyasi isim, Kurtulmuş’a sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

BU OYUNA ASLA DÜŞMEYECEĞİZ

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu: "Anayasa üzerinden başlatmak istedikleri tartışmalarla hem kendilerine hareket alanı yaratacaklar hem de devlet ve millet düşmanlarına cüret ve cesaret verip, siyaseten bundan beslenecekler. Bu oyuna düşmeyeceğiz!"

Eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “Değiştirilmesi teklif dahi edilemez’ olan anayasanın maddesini tartışmaya açmak bölücülüktür. Sizin derdiniz anayasa falan değil. Derdiniz; ‘Bölünmez bütünlüğümüzdür” şeklinde tepki gösterdi. Kurtulmuş’un sözleri hakkında İstanbul Barosundan da açıklama yapıldı. Açıklamada, Anayasa’nın ilk 3 maddesinin, "Cumhuriyet’in temeli ve harcı" olduğu savunuldu.