Anayasa kalıcı otoriterleşme aracı

POLİTİKA SERVİSİ

Saray rejiminin Anayasa vurgusu ve sokak siyasetini hedef alan söylemleri dün gerçekleştirilen bayram ziyaretlerine de yansıdı. Önceki gün muhalefetin sokak siyasetini hedef alan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a MHP Lideri Devlet Bahçeli, “değişmesi gereken Siyasi Partiler Kanunu ve seçim sistemi” açıklamalarıyla destek verirken yeni Anayasa vurgusu üzerinden rejimin geleceğine dair mesajlar verilmişti.

Dün bayramlaşma ziyaretleri kapsamında gerçekleşen AKP-MHP görüşmesinde de bu vurgular ön plana çıkartıldı. Bayramlaşma programı kapsamında MHP heyeti AKP heyetini ziyaret etti.

Burada konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur’un ‘Terörsüz Türkiye' sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yeni Anayasa vurgusuyla cevap verdi. Durmaz, "Neresinden tutsanız elinizde kalan, darbe döneminin hala daha izlerini taşıyan anayasadan hep birlikte kurtulmamız lazım. Ne zaman konuşsalar, bu anayasadan şikâyetçi olan başta muhalefet partileri olmak üzere, umut ederiz ki buna samimi bir desteği esirgemezler." diye konuştu.

Görüşmede asıl hedef ise rejime karşı sokaklardan seslenen bir muhalefet hattı oldu.

POLİSE BALTAYLA SALDIRILMIŞ

AKP’li Uygur CHP Lideri Özel’i sokak çağrıları üzerinden hedef aldı. Uygur, “Muvazenesini kaybetmiş bir ana muhalefet liderinden bahsediyoruz. Toplumu kutuplaştırma, gençleri birbirine düşürme, gençleri devletin polisine karşı bir tavır ve bir eyleme yönlendirme, en hafif tabiriyle, biliyorsunuz asitle, baltayla saldırıldı polislerimize. Kendi ülkesini kendi devletinde başka ülkelere şikâyet etme, oralardan medet umma var. Bu kadar da bir akıl tutulması var" ifadelerine yer verdi. Durmaz ise sokak çağrılarını toplumu terörize etmek olarak adlandırdı.

Prof. Dr. Aylin Topal - Akademisyen

DEMOKRASİ, BARIŞ VE ANAYASA

Saray yönetiminin hedef aldığı muhalefet hattını ve Anayasa vurgularını Akademisyen Prof. Dr. Aylin Topal değerlendirdi. Topal, “Bahçeli’nin Kurucu Anayasa çağrısı yaşadığımız topyekün yıkımın açıkça kabuludur” dedi.

“Yıkıma neden olan şey neoliberal ekonomik sistemin gerektirdiği ulusal ve küresel politika felaketleridir. Küresel sermaye birikiminin önünde öyle ciddi darboğazlar var ki, sermaye grupları faşizan, baskıcı, otoriter hükümetlerin çerçevesini çizdiği rejimlere ve onların belirlediği (kurucu) anayasalara ihtiyaç duyuyor” diyen Topal şu ifadelere yer verdi:

YIKIM GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

“Sermaye çevreleri AB bile 19 Mart sonrasında yaşanan adaletsizlik karşısında güçlü bir ses çıkarabildi mi? Dünya kapitalizminin doğurduğu krizler silsilesi barışın önündeki en önemli engellerdir. Bugünlerde sık sık C.H. Carr’ın “Barış Koşulları” ve “Yirmi Yıl Krizi” başlıklı çalışmalarına başvuruyorum. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Versaille barış görüşmelerine İngiltere adına katılmış bir diplomat olan Carr barışın her zaman güçlünün belirlediği bir çerçeve olduğunun altını çizer. Carr haklı, gerçek barışın koşulları ancak toplumun ekonomik temellerinin kökten değişmesiyle olur. Gerçek barış, etik ve adalet temelinde kurulan bir hukuka ihtiyaç duyar. 19 Mart sonrası yaşanan süreç günümüzde asıl yaşanan yıkımın tam olarak etik ve adalet alanında olduğunu gözler önüne sermiş durumda.

Tüm bu yaşananları analiz etmeye çalışan akademisyenler gerçeklere dayalı bilimsellik ile duygulara dayalı temenniler ikiliğini birleştirme gayretindeyiz. Tabii ki gelecek tahayyüllerimiz bilimsel üretimimizi harekete geçiren etkiler. Bir yandan gerçek barışın hangi koşullarda kurulabileceğine dair iddialarımızı seslendirmeli, yeniden kurucu bir kapsayıcı demokratik bir anayasanın nasıl yapılabileceğine dair fikirlerimizi yüksek sesle söylemeye devam etmeliyiz. Tüm taraflar eşitlenir, eşitlikçi bir düzlemde hareket etme fırsatı elde edilirse, bir toplumunu kuran tüm halklar, tüm taraflar ortak bir etik ve adalet çerçevesinde bir araya gelir işte o zaman yeni bir anayasa ütopya olmaktan çıkabilir.

MUHALEFETİ ORTADAN KALDIRACAK ARAÇ

Ancak bugün bu durumdan çok uzaktayız. Mevcut sistem içinde barış iktidar sahiplerinin siyasi çıkarlarına bağlı olarak tanımlanır. Barış amaç olmalı, araç değil. Demokrasiyi tramvay gibi gören bir zihniyet, barışı da öyle görür, varmak istediği yere geldiğinde iner ve savaş koşullarına geri döner.

Demokrasi gibi, barış gibi bir topluluğun bir arada yaşamasının temel ilkelerini belirleyen anayasa da bir araç haline getirildi. Bahçeli’nin kurucu anayasa diye ifade ettiği Erdoğan’ın, AKP’nin, Türkiye’de, Orta Doğu’da ve küresel dengeler içinde iktidarını perçinleyecek, tüm özgürlüklerin yürütmeye verilecek yetkilerle ile kısıtlayacak, toplumsal ve özellikle Meclis içi muhalefeti yeniden tanımlayacak siyaset alanının içine hapsedecek bir araçtır.

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MHP VE DEM PARTİ’DEN SÜREÇ MESAJLARI

MHP heyetinin DEM Parti ziyaretinde de gündem süreç oldu. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, “Eğer bu ülkenin bu sorunu çözebilirsek, çok daha güçlü bir Türkiye, Orta Doğu'da sözü daha geçen, belki de sadece bizim ülkemizde değil, bütün bölgemizdeki sorunların çözümü için çok daha aktif rol oynayabilecek bir ülke, bir iklim yaratabiliriz. Sonuna kadar bu süreci destekleyeceğiz" dedi.

MHP’li Durmaz da süreçle ilgili asıl olanın iyi niyet olduğunu söyleyerek "İyi niyet olduktan sonra şüphesiz bu sorunlar bir şekilde tartışılarak, konuşularak bir uzlaşmaya varılabilir. Ön şartı da herkesin Türkiye'nin geleceğine dair ortak bir şeye sahip olması, bir yaklaşıma, bir anlayışa sahip olması yani Türkiye'nin partisi olması ısrarla genel başkanımızın üzerinde durduğu konuda bu" diye konuştu.