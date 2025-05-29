Anayasa komisyonu toplanıyor: İlk toplantı nerede ve ne zaman yapılacak?

AKP'nin yeni anayasa çalışmaları kapsamında görevlendirdiği komisyon ilk toplantısını 4 Haziran Çarşamba günü Saray'da yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, AKP Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer alacak.

Komisyon kurulmasına yönelik karar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı.

Komisyonun yaz boyu çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

"10 ARKADAŞIMI GÖREVLENDİRDİM" DEMİŞTİ

Komisyon toplantılarına zaman zaman AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başkanlık etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla da inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz." açıklamasında bulunmuştu.