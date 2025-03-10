Anayasa kozu masaya

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından “2023 Ruhuna Sahip Yeni Bir Anayasa” notuyla yazı paylaşan Uçum, "Yeni anayasanın ruhu ne 1921 ne 1924’tür” ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa tartışmalarında zaman zaman Cumhuriyet döneminin anayasal birikimine vurgu yapıldığını belirten Uçum, "1921 Anayasası Kurtuluş sürecimiz bakımından, 1924 Anayasası ise Kuruluş sürecimiz açısından misyoner anayasalardır. Hakikaten Kurtuluş ve Kuruluşun kilometre taşı olan iki anayasa tarihine sahibiz" ifadelerini kullandı.