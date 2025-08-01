Anayasa Mahkemesi, 13 yılda 79 bin 565 dosyada ihlal kararı verdi

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2025'e kadarki döneme ait bireysel başvuru istatistiklerini internet sitesinden yayınlandı.

İstatistiklere göre, 2012 ile 2025 tarihlerinde 686 bin 484 başvuru yapıldı, bunlardan 573 bin 180'i sonuçlandırıldı. Derdest başvuru sayısı 113 bin 304 oldu. Yüksek Mahkeme'ye yapılan başvuruların karşılama oranı yüzde 83.5 olarak gerçekleşti.

Sonuçlandırılan başvuruların karar türü, yüzde 83 ile 475 bin 850 kabul edilemezlik, yüzde 13,9 ile 79 bin 565 en az bir hakkın ihlali, yüzde 2,4 ile 13 bin 963 idari ret, yüzde 0,3 ile bin 580 hakkın ihlal edilmediği kararı verildi.

Mahkemeye, 2012 yılında bin 342 başvuru yapılırken, 2022 yılında 109 bin 779, 2023 yılında 108 bin 816, 2024 yılında 70 bin 699, 2025 yılı Haziran ayına kadar dönemde 36 bin 31 başvuru yapıldı.

79 BİN 565 DOSYADA İHLAL KARARI VERİLDİ

Sonuçlandırılan 573 bin 180 dosyada makul sürede yargılanma hakkı dahil olmak üzere 79 bin 565 dosyada ihlal kararı verildi. Esastan incelenen 81 bin 145 dosyada ise makul sürede yargılanma hakkı dahil 79 bin 565 dosyada ihlal kararı çıktı.

Anayasa Mahkemesi'nin belirtilen dönemde bir veya birden fazla hak ihlali sonucuna vardığı toplam 80 bin 884 dosyadan, 56 bin 443'ü makul sürede yargılanma hakkı, 7 bin 587'si adil yargılanma hakkı, 5 bin 813'ü mülkiyet hakkı, 4 bin 552'si ifade özgürlüğü, bin 976'sı özel hayat ve aile hayatına saygı, bin 548'i toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ve diğer haklarki ihlal kararları olarak sıralandı.