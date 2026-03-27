Anayasa Mahkemesi üyeliğine Şaban Kazdal seçildi

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal seçildi.

Toplam 317 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen oylamada adaylar, arasındaki yarış sonuçlandı. Yapılan tasnif sonucunda Yargıtay üyelerinin tercihlerine göre sıralama netleşti.

Oylamada 48 oy alan Mustafa Karayıldız birinci, 45 oy alan Oğuz Dik ikinci, 44 oy alan Şaban Kazdal üçüncü sırada yer aldı. Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından belirlenen bu 3 isim, Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday olarak Cumhurbaşkanlığı makamına bildirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Karayıldız, Oğuz Dik ve Şaban Kazdal arasından yapılan seçimde, Kazdal'ı seçti.

Kazdal'ın Anayasa Mahkemesi’ndeki görev süresi 12 yıl olacak.