Anayasa masasına oturmayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'deki Alevi katliamına tepki gösteren Özgür Özel, şunları söyledi:

"Suriye'de son olayları endişeyle takip ediyoruz. Suriye'de oluşturulan yalancı baharın havası dağıldığında sivil kayıpların yaşandığı, saldırıların tekrar başladığına tanıklık ettik. Lazkiye ve çevresindeki Aleviler, Arap Aleviler katliama tabii tutuldular. Aslında bugünlerin geleceği Hatay'daki akrabalarının aylardır endişelerinden, serzenişlerinden belliydi. Akrabaları var, Türkiye kendi sınırında binlerce, on binlerce kilometre ötedeki çatışmalı yerlere Birleşmiş Milletler görevi gereği asker yollayan Türkiye, sınırından 65 kilometre aşağıda olan ve adım adım gelen bir katliama ağlayan yurttaşlarının sesini duymadı maalesef."

EMEKLİ İKRAMİYESİ

Emeklilere yönelik bayram ikramiyesine yönelik de konuşan Özel, şunları ifade etti: ‘‘Emekli ikramiyesi 4 bin TL olunca Erdoğan’ın kendisi değil, Abdullah Güler’e açıklattılar. Rakamı açıklarken yanlışlıkla içeri doğru yutkunuyor Güler. Pek rastladığımız bir özellik değil ama söylerken utandı. 2015 yılında CHP, seçim kampanyasında, ‘Her emekliye bir maaş ikramiye’ derken Tayyip Bey, ‘Veremezler’ dedi ama seçimi kaybedince, ‘Biz de vereceğiz’ dediler. Bu ikramiye o ikramiye. 2025 yılında 4 bin TL yaptıkları, Abdullah Güler’e açıklattıkları para, asgari ücretin yüzde 18’i… Bayram ikramiyesi ile bugün sadece beş kilo dana kıyma alınabiliyor.’’

CHP'li belediyelere yönelik operasyona tepki gösteren Özel, şöyle devam etti: ‘‘Ahmet Özer’e 23 Mayıs’ta mahkeme günü verdiler. Allah’tan korkun, neredeyse bir yıl olacak. Ahmet Özer’i, Rıza Akpolat’ı, Alaattin Köseler’i saçma sapan gerekçelerle içeride tutuyorlar. Alaattin Köseler’in, belediyede yediği yemeğin ve uçak biletlerinin karşılığı olarak özel kalem hesabına yatırdığı 67 bin TL, ‘Zimmete para geçirmek’ olarak yorumlanmış. Kendi masrafını belediyeye iade eden adamı suçladılar.’’

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İMAMOĞLU’NA SALON VERİLMEDİ

TBB ve İBB Başkanı, CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, ön seçim yurt gezileri kapsamında yarın Kastamonu'ya gidecek. Daha önce İzmir, Kayseri, Adana gibi şehirlerde konuşan İmamoğlu'na Kastamonu'da salon tahsis edilmedi. CHP'li yöneticiler İmamoğlu'nun Kastamonu programını için Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile irtibata geçerek kapalı spor salonu tahsisi talep etti. Ancak talebe olumlu yanıt verilmedi.