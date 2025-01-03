Anayasa masasında yokuz

DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti, kısa sürede Ankara siyasetinin bir numaralı gündem maddesi oldu. 28 Aralık’ta gerçekleştirilen ziyaretin ardından heyet ilk olarak, DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı bilgilendirdi.

DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreya Önder ve DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan’dan oluşan heyetin, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşme turu da başladı. Heyete, Kürt siyasetçi Ahmet Türk de eklendi.

ÖZEL’DEN YEŞİL IŞIK

İlk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen heyete, İYİ Parti’nin randevu vermeyeceği iddia edildi. Ankara’da gözler, ana muhalefet partisi CHP’ye çevrildi. CHP’nin gelişmeler karşısındaki tutumu merak konusunu olurken CHP lideri Özgür Özel’in, “İyi niyetli olarak üzerimize düşeni yapacağız” sözleri, görüşme için yeşil ışık yakıldığını gösterdi.

TBMM ŞARTI

CHP kaynakları, sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte TBMM’nin kritik birçok konuda adeta tasfiye edildiğinin altını çizen CHP’liler, “TBMM’nin bu süreçte etkin olması gerekiyor. Hiçbir partinin dışarıda bırakılmaması, tüm görüşmelerin şeffaf şekilde kamuoyuna açıklanması önem arz ediyor” dedi.

Türkiye’de uzun yıllardır devam eden PKK terörünün son bulmasının ortak temenni olduğunu belirten CHP’li kurmaylar, AKP’nin süreçteki samimiyetin ise halen sorgulanmaya muhtaç olduğunu vurguladı. Türkiye siyasetinin geçmiş pratiklerinin AKP’nin samimi olmadığı yönünde sinyaller verdiğini kaydeden CHP kaynakları, “Süreç dönüp dolaşıp Anayasa değişikliği tartışmasına gelirse CHP olarak tavrımız nettir. Mevcut Anayasa’ya uymayanlarla yeni bir Anayasa masasına oturmayız” ifadelerini kullandı.

EVET DEMEYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı için Anayasa değişikliği gerektiğine dikkati çeken CHP'liler, “Anayasaya uyulmuyorken yeni anayasa yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur?” diye sordu. İktidarın Anayasa değişikliği talebinin, “Erdoğan’ın adaylığının önünü açmak” için yapıldığını belirten CHP’liler, “Parlamenter sistem önerseler dahi, Erdoğan’ın önünü açan bir değişikliğe evet demeyeceğiz. Türkiye’nin Anayasa sorunu yoktur, Anayasa’ya uymayan AKP sorunu vardır” değerlendirmesinde bulundu.

DOĞU TURU

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, PKK’nin TUSAŞ’a yönelik saldırısı nedeniyle yarım kalan Doğu turuna devam edecek. Bu kapsamda Özel, Ardahan, Kars ve Erzurum'a gidecek. CHP Genel Başkanı Özel, ziyaret ettiği kentlerde parti örgütünün yanı sıra halka da buluşmalar gerçekleştirecek.