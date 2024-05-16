Anayasa pazarlığına destek yok

Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. İktidarla ‘‘yeni anayasa’’ pazarlıklarını girmeyeceklerini belirten Dervişoğlu, Erdoğan’ı bir kez daha seçtirecek değişikliğe destek vermeyeceklerini vurguladı. Dervişoğlu, ‘‘Anayasa tartışmalarına dair görüşlerimizi beyan edip, bu girişimin samimiyetini sorgulayınca belli ki muktedirleri rahatsız etmişiz. Hiçbir şikayetim yok, milletimizi rahatsız edenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz’’ dedi.

İYİ Parti'nin, Türkiye'nin gündemine dayatılan yeni anayasayla ilgili duruşu son derece açık ve net olduğunu belirten Dervişoğlu, ‘‘Biz artık miadı dolmuş bu hükümete can suyu olacak ve tek adam rejimini tahkim edecek her türlü anayasa değişikliğinin karşısında duracağız. Sayın Erdoğan bir kez daha aday olabilsin diye tek adam rejiminin raf ömrünü uzatacak hiçbir anayasa değişikliğini desteklemeyeceğiz, dost düşman bunu bilmeli ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu’nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Tüm siyasi partilerin karar ve diyaloglarına, geçmişte partimize gösterilmediği ölçüde yüksek bir nezaketle yaklaşıyoruz.Elbette isteyen istediği partiyle görüşebilir ve istediği kadar da yumuşayabilir. Biz Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir parti olarak, bu memlekette tek adam saltanatını devam ettirecek hiçbir pazarlığın içinde olmayacağız, yeni bir Erdoğan anayasasıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz.’’

BİLİCİ DE İSTİFA ETTİ

Öte yenden İYİ Parti’de istifalar sürüyor. Bu kez de İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partisinden istifa etti. Bilici’nin istifasıyla İYİ Parti’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 37’ye düştü.