Anayasa tanımayan yoksulluk: Eğitim ancak ‘yardımla’ mümkün

Türkiye’deki derin yoksulluğun çocuklar üzerindeki çarpıcı etkisini ortaya koyan en güncel veri açığa çıktı.

Çocuklar, Türkiye’de her geçen gün artan yoksulluk nedeniyle Anayasal haklarına dahi sosyal yardım almadan erişemez duruma geldi.

Siyasi iktidar çevresinde yer alan ve “Şanslı azınlık” olarak nitelendirilen kesim zenginliğine zenginlik katarken yurttaş giderek daha da yoksullaştı.

Türkiye’deki yüz binlerce çocuk, derin yoksulluktan en çok etkilenen kesimlerin başında yer aldı.

ŞARTLI EĞİTİM

Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocuk sayısının 200 bini aştığı Türkiye’de, okula gidebilmek için eğitim yardımına muhtaç çocuk sayısı da bir buçuk milyonu aştı.

Temel Anayasal haklardan olan eğitim hakkına erişebilmek için yardıma ihtiyaç duyan ve “Şartlı Eğitim Yardımı” kapsamına alınan çocuk sayısının 2025 yılında 1 milyon 525 bin 508 olduğu öğrenildi.

İhtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde dört günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan şartlı eğitim yardımından 2024 yılında yararlanan öğrenci sayısının ise 1 milyon 115 bin 907 olduğu bildirildi.

ŞARTLI SAĞLIK

Benzer bir tablo sağlık hizmetlerine erişimde de yaşandı. Nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile yapılan düzenli nakit para yardımından yararlanan sayısı da dikkati çekti.

2025 yılında, Gebelik Yardımı kapsamında 48 bin 823 kişiye olmak üzere, toplam 803 bin 70 kişiye Şartlı Sağlık Yardımı yapıldığı kaydedildi.