Anayasa tartışmasıyla nefes almak istiyorlar

Haber Merkezi

31 Mart yerel seçimlerinde sandıkta hezimete uğrayan ve hegemonyası sarsılan iktidar manevra alanını genişletmek için Anayasa tartışmasını sürdürmekte ısrarcı. Oyları eriyen AKP-MHP iktidarı içeride derinleşen kavgayı perdelemenin ve eriyen tabanı konsolide etmenin derdinde. Halka sunacak argümanı kalmayan Saray yönetimi son dönem dilinden düşürmediği Anayasa tartışmasıyla nefes almaya çalışıyor. Muhalefet partileri, mevcut yasalara uymayan, AYM’nin yapısını değiştirmeye çalışan iktidara “önce mevcut Anayasa’ya uy” mesajı verse de konunun gündemde kalması iktidarın işine geliyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de İstanbul’da Yassıada’da düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu’nda yeni anayasa mesajı da verdi.

Erdoğan ‘‘Bu millet merhum Menderes ve arkadaşlarını her zaman şükranla ve biraz da idamlarına engel olamamanın mahcubiyetiyle hatırlayacaktır. Üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz’’ dedi. Erdoğan, şu mesajları verdi: “Anadolu ihtilalini içlerine sindiremeyenler, milli iradeyi gasp etmek için 22 yıl boyunca her yolu denediler. Türk siyasi tarihinin en fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiyiz.

Demokrasimize ve milli iradeye kimsenin pusu kurmasına izin vermeyiz. Bu ülkede artık darbeler ve muhtıralar dönemi kapanmıştır. Bu ülkede fezlekeler, iddianameler, tetikçiler ve terör örgütleri üzerinden siyaset mühendisliği yapıldığı günler sona ermiştir. Yeni anayasaya ülkemizin niçin lüzum duyduğunu farklı vesilelerle kamuoyumuzla paylaştık. Anayasa normlar hiyerarşisinin tepesinde yer alır. 1961 Anayasası’nın millete ve milli iradeye zorla giydirdiği deli gömleği 1982’de daha da daraltılmıştır. Türkiye’nin mevcut darbe anayasasına mahkum edilmesi, siyasete güveni zedeliyor.

Milletin fikri, talepleri, endişeleri dikkate alınmadan uzlaşma aranmadan yapılan anayasa doğumundan itibaren sakattır özürlüdür kriz üretmeye daha yakındır. Türkiye’ye tarihinin en büyük demokrasi zaferlerini kazandırmış bir iktidar olarak biz yapıcı ve uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar koruyacağız. Muhalefetteki muhataplarımızın da ülkemizi darbe anayasasına mahkum ve mecbur etmekte ısrarcı olmayacaklarını düşünüyorum.”