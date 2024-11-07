Anayasa tuzağına asla düşmeyeceğiz

AKP ve MHP’nin, muhalefeti dar bir alanda siyaset yapmaya zorlayan politikalarına karşı CHP, “Sokağın gündemini” siyaset sahnesine taşıyacak. CHP, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantıları başta olmak üzere tüm Meclis faaliyetlerinde halkın sorunlarını bir numaralı gündem maddesi olarak tartıştırmayı planlıyor.

Edinilen bilgiye göre, CHP yönetimi, AKP ve ittifak ortağı MHP’nin iç siyasette sıkıştığı için yeni manevralar yaptığı tespitinden hareketle yeni yol haritası belirledi. Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krize mevcut iktidarın çözüm olamayacağının net şekilde açığa çıktığını değerlendiren CHP yönetimi, “Halka söyleyecek sözleri kalmadı. Kaybedeceklerini biliyorlar, tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi” yorumunu yapıyor.

İKTİDARIN ÇARESİZLİĞİ

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, partisinin grup toplantısında yaptığı, “Erdoğan’ın yeniden adaylığı için Anayasa değişikliği” çağrısına yönelik değerlendirmelerde de bulunan CHP yönetimi, AKP ve MHP’nin muhalefete karşı kurduğu Anayasa tuzağına düşmeyi engelleyecek karşı stratejiler belirliyor. CHP’liler, Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasına yönelik başlatılan tartışmanın, “İktidarın çaresizliğini” gösterdiğini kaydediyor. Esenyurt Belediyesi ile başlayan ve DEM Partili belediyelerle devam eden kayyum atamalarının “Muhalefeti Anayasa değişikliğinde ortaklaşmaya” zorlamak amacıyla hayata geçirildiği belirtiliyor. CHP kaynakları, “Bizi Esenyurt ile kısır gündeme sıkıştırmaya çalışıyorlar. İktidarın çizdiği alanın dışına çıkmak, parti olarak bir bütün halinde Türkiye’nin gerçek gündemlerine odaklanmak zorundayız” değerlendirmesi yapıyor.

Öte yandan CHP Genel Merkezi’nin yaptırdığı anketler, seçmenin iktidarın gündemine kulak kapadığını gösteriyor CHP Genel Merkezi’nin anketlerden çıkan sonucu da dikkate alarak milletvekillerine, “Meclis’te, özellikle bütçe görüşmelerinde halkın sorunlarını anlatın” talimatını verdiği öğrenildi.