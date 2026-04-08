Anayasa vurgulu seçim çağrısı: “Meclis başkanı görevini yapsın”

CHP, yeni dönem stratejisinde ara seçim çağrısına ağırlık verecek. Anayasa’nın 78’inci maddesinin ara seçimi zorunlu kıldığını vurgulayan CHP’liler TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, “Anayasa’ya uyun, ara seçim kararı alın” baskısı kuracak.

Yargı kıskacındaki CHP, yeni dönem politikasını büyük oranda ara seçim tartışması üzerine şekillendirilecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme getirdiği, “Ara seçim” için gerekli şartların oluştuğu kamuoyuna anlatılacak.

ARA SEÇİM TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan 2026 tarihli Kabine Toplantısı’nda yaptığı, “Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken ya da ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum” sözleriyle Özel’in talebine kapıyı kapatsa da CHP, ara seçim çağrısını yükseltecek. Ara seçim için destek arayışı kapsamında gerçekleştirdiği temaslara DEM Parti ile başlayan Özel, TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin liderleri ile TBMM dışında kalan siyasi partilerin temsilcileri ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, ara seçim için gerekli şartların oluştuğunun altı çizilerek, “Çağrıyı birlikte büyütelim” mesajları verilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP heyeti, DEM Parti ziyaretinin ardından İstanbul’da EMEP ve TİP yöneticileriyle görüşecek. CHP’liler, 9 Nisan’da ise İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Refah Partisi heyetleri ile buluşacak. Demokrat Parti ile DEVA Partisi yöneticileri ise 10 Nisan’da ziyaret edilecek.

KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞME

Meclis’te temsil edilen partilerin ardından, Meclis’te bulunmayan partileri de ziyaret etmesi beklenen CHP lideri Özel, temaslarını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile tamamlayacak. Kurtulmuş’a, Meclis’te sekiz sandalyenin boş olması itibarıyla Anayasa’nın 78’inci Maddesi’nin ara seçimi zorunlu kıldığı belirtilecek.

HODRİ MEYDAN

Tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarına karşın adım atılmadığının altını çizen CHP kaynaklarına göre, Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan ve iktidar cephesinden ara seçime yönelik olumlu bir adım beklenmese de mücadele büyütülecek. Bu kapsamda hem eylemlerde hem de siyasi parti ile temaslar ve Meclis faaliyetlerinde, “Ara seçim için gerekli şartların oluştuğu” dile getirilecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş’a, “Anayasa’ya uyun” çağrısı yapacak CHP, iktidara da “Sandıktan kaçmayın, hodri meydan” diyecek.