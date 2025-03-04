Anayasada Müslüman olma şartı

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Suriye’de yönetimi elen geçiren cihatçı Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) lideri Muhammed el Colani, geçiş süreci anayasasının taslağını hazırlamak için 7 kişilik bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Al Jazeera’ya konuşan bazı kaynaklar, bundan sonra devlet başkanı olacak olan kişide “Müslüman olma şartı” aranacağını söyledi.

Kaynaklara göre bildirinin yayınlanmasından sonraki 60 gün içinde devlet başkanı 100 üyeli Halk Meclisi'ni atayacak. Gelecekte çıkarılacak bir yasa kapsamında “milli ilkeler dayalı” siyasi partilere de izin verilecek.