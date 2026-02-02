Anayasal güvence talebi

Rojava Özerk Yönetim yetkilileri, SDG ile Şam yönetimi arasında varılan uzlaşı uyarınca, Suriye iç güvenlik birimlerinin Haseke’ye konuşlanacağını duyurdu. Anlaşma kapsamında Semalka Sınır Kapısı ve Kamışlı Havalimanı’nın yönetiminde de yeni bir döneme geçiliyor. Rûdaw’a konuşan Özerk Yönetim’in Körfez Ülkeleri Temsilcisi Sihanuk Dibo, SDG ve Şam arasındaki anlaşmanın uluslararası ve bölgesel bir destekle sağlandığını belirtti.

Anlaşmanın içeriğine değinen Dibo, sürecin kapsamını "Geçici Hükümet ile SDG arasında kalıcı ateşkes ve kurumların birleştirilmesi" olarak tanımladı. Atılan adımı olumlu bulmakla birlikte beklentilere de değinen Dibo, "Ancak henüz Rojava Kürtlerinin hayalleri ve umutları seviyesine ulaşmış değil" değerlendirmesinde bulundu. Anlaşmanın hukuki niteliği hakkında ise Dibo, bunun "Merkezi olmayan/adem-i merkeziyetçi) geniş bir güvenlik, ekonomi ve idari" modele yönelik yasal bir adım olduğunu vurguladı.

Öte yandan Mesud Barzani ve SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye Hükümeti ile SDG arasında varılan anlaşmayı görüştü. Barzani Ofisinden 1 Şubat 2026 Pazar günü yapılan açıklamada, Başkan Barzani ve Mazlum Abdi’nin telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Suriye’de yaşanan son gelişmeler ve Suriye Hükümeti ile SDG arasında varılan anlaşmanın uygulanmasına yönelik atılan adımların ele alındığı aktarıldı.

Açıklamaya göre görüşmede taraflar, mevcut sorunların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizerek, Suriye’de barış ve istikrarın sağlanmasına vurgu yaptı.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “Suriye’de Kürtlerin tarihi kazanımlarını göz ardı eden tutumlar, DEM temsil alanlarının ciddi yanlışları olarak öne çıktı. Bu nedenle DEM temsil alanlarının son dönem pratikleri, Öcalan’ın iradesine başkaldırı olarak görülebilir ve kendi seçmeninin iradesini tanımamak şeklinde değerlendirilebilir” dedi.

∗∗∗

ROJAVA İÇİN EYLEM

Demokratik Kurumlar Platformu, Dünya Rojava ile Dayanışma Günü kapsamında birçok merkezde yürüyüşler düzenlenledi. Yürüyüşlerde Kürt halkının birliğine vurgu yapıldı. Diyarbakır, İstanbul, Van, Şırnak (Cizre), Mardin (Kızıltepe) ve Suruç’ta binlerce kişinin katılımıyla yürüyüşler gerçekleşti. Kuzey ve Doğu Suriye’nin Kamışlo kentinde binlerce kişi “1 Şubat Dünya Rojava ile Dayanışma Günü” nedeniyle yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sanatçılar da katıldı.