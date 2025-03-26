Anayasal haklarımızı istiyoruz

Kültür Sanat Servisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan eylemlere birçok kurum ve kuruluş açıklama yaparak destek verdi. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin yaptığı açıklamada, "İktidarın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına yönelik hukuksuz operasyonlarının ardından demokrasiye, adalete ve ülkemize sahip çıkan milyonlarca yurttaşımızla gurur duyuyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" denildi.

Evrim Ağacı, Pangea Düşünce Topluluğu, Pratik Felsefe Topluluğu, Öncül Analitik Felsefe Dergisi, Astrapera, Göçebe Düşünce Derneği, Hypatia Bilim, Sorgulanmış Hayat ve Terrabayt tarafından yapılan ortak açıklamada iktidarın toplantı ve yürüyüşleri yasaklaması protesto edildi. Açıklamada, “Demokratik bir toplumda yurttaşların anayasal hakları güvence altında olmalıdır. Anayasal hak ve özgürlüklerin politik çıkarlar nedeniyle askıya alınması kabul edilemez. Toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklarını protesto ediyoruz” denildi.

DEMOKRASİ ÇAĞRISI

Ayrıca Evrim Ağacı boykot çağrısına, “Yayınevlerine talebi gönderdik; bundan sonra Evrim Ağacı bünyesindeki kitaplar D&R ve idefix üzerinden satılmayacaktır. CNN Türk gibi televizyonlardan gelen talepler reddedilecek” ifadeleriyle destek verdi. Türkiye Yayıncılar Birliği’nin yaptığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “Hukukun üstünlüğünün, temel hak ve özgürlüklerin korunmadığı bir ortamda, demokrasiden ve toplumsal barıştan söz etmenin mümkün olmayacağının altını çiziyor; tüm yetkilileri, halkın demokratik taleplerine kulak vermeye davet ediyoruz.”

“Halkın iradesinin gaspına ve şiddete karşı demokrasiyi, özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü savunuyoruz” ifadelerinin kullanıldığı açıklamayı Bavul Dergi, Altı Üstü Kitap, Ayrım, Ayrıntı, Berfin Bahar, Corpus, Çıngıraklı Sokak, Dilop, Ecinniler, FİKİR, Kadın Vardiyası, Öykü Gazetesi, Sanat ve Hayat, Teori ve Eylem, Vesaire, VeVeya Kitap, Yeni e, Yeni Film, Tiyatro… Tiyatro… ve Ibid.Şiir adlı dergiler gerçekleştirdi. Açıklamada, “Halk iradesine yapılan saldırılara karşı yan yana duruyoruz. Demokrasi ve özgürlüklerden yana olan bütün kurumları dayanışmaya çağırıyoruz” denildi.