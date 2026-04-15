Anayurtta köylüler bahçeleri için direnişte: Yurttaşlar iş makinelerinin önüne geçti

Mersin Mezitli Anayurt’ta köylüler bahçeleri için direnişe geçti.

Orman ekiplerinin müdahalesine karşı yurttaşlar iş makinelerinin önüne geçti.

Kadınlar dahil birçok kişi ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

Bölgede arbede yaşandı.

Sonsoz gazetesinin aktardığına göre MHP’li Levent Uysal konuyu valilikle görüştüklerini, Tarım ve Orman Bakanı ile de temas kurulacağını açıkladı.