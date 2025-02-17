Ancak birleşerek yenebiliriz

Haber Merkezi

Devrimci Demokratik Cumhuriyet İçin Birleşik Mücadele çağrısı yapan SOL Parti Kadıköy İlçe Örgütü, 3. Olağan İlçe Kongresi’ni gerçekleştirdi. BirGün Yazarı Oğuzhan Müftüoğlu ile SOL Parti MYK Üyesi Yaşar Aydın’ın katıldığı kongre, TAKSAV Kadıköy Şubesi’nde düzenlendi. Kongrede konuşan Yaşar Aydın, "Toplumun durduğu yer ve güçlü değişim talebi bugün solu çağırıyor ama buna yönelik bir muhalefet yok. Normal bir seçim sürecine gitmeyeceğiz. Bunu değiştirebilecek yegane güç soldan, topluma umut ve güç veren birleşik bir pozisyon almak" ifadelerini kullandı.

BirGün Yazarı Müftüoğlu ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’deki devletin değişim süreci, biz sömürge tipi faşizm desek de, Kemalist yapının İslamcı bir faşist rejime dönüşmesi yukarıdan aşağıya gerçekleşen bir süreç. Emperyalizm egemenliğini sadece iktidarları değil muhalefeti de dizayn ederek sürdürüyor.”

"Toplumun yüzde 70-80’i yoğun bir yoksullaşma süreci içinde. Bunun biriktirdiği sonuç kendiliğinden bir muhalefetin kazanmasına dönüşmez. Sendikalar, örgütlü sol yapılar daha güçlü bir gelişim gösterebilirlerse önümüzdeki süreçte mücadele farklı cereyan eder."

Öte yandan SOL Parti Beyoğlu İlçe Örgütü de 3. Olağan Kongresi’ni SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş’ın katılımıyla Divriği Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.