Ancak birlikte çözebiliriz

Çözüm sürecine ilişkin trafik hızlanırken belirsizlik ve gerilimler de tırmanıyor. Bir yandan Türkiye’den SDG’ye yönelik operasyon sinyalleri verilirken diğer yandan partilerin komisyona sundukları süreç raporlarında makasın açılmış olması dikkat çekmişti.

Dün de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medyadan geçiş süreci hukukuna ilişkin değerlendirmelerinde, bu dönemin kapsamının sınırlı tutulması gerektiği görüşünü savundu.

Uçum’a göre “geçiş süreci hukuku; münfesih terör örgütünün aktif unsurları ve destekçilerine yönelik soruşturma, kovuşturma ve infaz düzenlemeleri ile toplumla bütünleşme başlıklarıyla sınırlı” olmalı. Toplumsal rıza zeminini tahrip edecek önerilerden kaçınılması mesajını veren Uçum, “Geçiş sürecini sorunsuz tamamlamanın temel şartı; geçiş süreci sınırları dışına çıkmamak ve toplumsal rızaya zarar vermemektir” dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise, “Sürecin hukuki gerekliliklerini oluşturmak parlamentonun, tüm siyaset kurumunun, iktidarın ve devletin ortak sorumluluğundadır. Devlet aklı, siyaset ve hukuk aklıyla buluşmalıdır” dedi. Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne, Kürt sorununa, eşitlik ve adalet talebine işaret eden Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yıllardır dile getirilen ama ertelenen bir gerçeğin kabulüdür. Yıllardır dile getirdiğimiz gibi; bu meselenin çözüm adresi Meclis’tir. Komisyondan oluşan bir heyetin İmralı’da Sayın Öcalan’ı ziyaret ederek görüşmesi tarihi bir adımdır. Burada emeği geçen bütün parti ve siyasetçileri bu anlamlı, olumlu, barışa katkı sunan cesur adımlarından dolayı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Emeğinize yüreğinize sağlık. Çünkü barış süreçleri, barışın aktörlerini yok sayarak değil; hakikatin kabulüyle ilerler” diye konuştu. Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birlikte yaşamak istiyorsak, birlikte çözmek zorundayız. Devlet aklı ile siyasal-toplumsal aklın buluşacağı yer, tam da burasıdır: Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir, yani toplumun iradesini temsil eden kurucu siyasetin çatısıdır. Bugün artık şu soruyu erteleyemeyiz: Sonlandırmaya çalıştığımız çatışmalı sürecin yerini nasıl bir dönem alacak? Kürt sorununun siyasal çözümü, Türkiye’nin demokratikleşme eşiğidir. Bu eşik aşılmadan, bu ülke gerçek anlamda özgürleşemez, demokratikleşemez ve zenginleşemez.

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın SDG’ye yönelik açıklamalarını eleştirerek, "Hakan Fidan’ın açıklamalarında Suriye politikasına dair bazı sertliklerin bulunduğu veya dönemin ruhunu tam yansıtmayan ifadelerin kullanıldığı söylenebilir; bunu kendi şahsi görüşüm olarak ifade ediyorum" dedi.

TEMASLARA DEVAM

DEM Parti İmralı Heyeti, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile görüşecek. İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu üyesi Faik Özgür Erol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve EMEK (EMEP) Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile bir araya gelecek. Özel ile yapılacak olan görüşme, CHP Genel Merkezi’nde saat 12.00’de, EMEP ile saat 16.00’da başlayacak.