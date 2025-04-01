Ancelotti, 1 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanıyor

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2014 ve 2015 yıllarında imaj haklarından elde ettiği beyan edilmemiş kazançlarla İspanya vergi dairesini 1 milyon Euro'dan (836,857 £) fazla dolandırmak suçlamasıyla çarşamba günü mahkemeye çıkacak.

Dört yıl dokuz ay hapis cezası isteyen savcılar, 65 yaşındaki eski Chelsea ve Everton menajerinin İspanya dışındaki paravan şirketleri kullanarak “İspanyol hazinesine karşı opaklık yarattığını ... imaj haklarının kullanımından elde edilen gelirin gerçek faydalanıcısını gizlediğini” iddia ediyor.

Savcılar, vergi açısından İspanya'da ikamet etmesine rağmen, teknik direktörün sadece kulüpten elde ettiği kişisel kazancını beyan ettiğini ve imaj haklarının satışından elde ettiği geliri beyan etmediğini iddia ediyor. Savcılar, 2014 yılında 1,24 milyon euro ve bir sonraki yıl 2,96 milyon euro olan bu hakların satışından toplam 1.062.079 euro vergi ödemediğini iddia ediyor. Duruşmanın iki gün sürmesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı menajeri olan Ancelotti suçlamaları reddetti ve mahkemede kendi gününü yaşamak istediğinde ısrar etti. Geçtiğimiz Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte “Hukuka ve adalete güvenim tam” dedi. “Endişeli değilim ama dolandırıcılık yaptığımı söylerlerse tabii ki sinirlenirim ama bir kez daha adalete güvenim tam. Çarşamba günü ifade vermeyi dört gözle bekliyorum.”

Ancelotti son yıllarda İspanya vergi makamları tarafından takip edilen tek yüksek profilli futbol figürü değil. Temmuz 2016'da Lionel Messi ve babası Jorge, Barcelona'da oynadığı dönemde Lionel'in imaj haklarından vergi kaçırdıkları gerekçesiyle 21 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 4 milyon euro'dan fazla vergi borcu çıkarılmıştı. Her ikisi de hapis cezasından kurtuldu çünkü İspanya'da iki yılın altındaki cezaların çekilmesi gerekmiyor ve her ikisinin de sabıka kaydı bulunmuyordu.