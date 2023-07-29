Ancelotti açıkladı: Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı?

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, genç yıldızın bu gece oynanacak Barcelona maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Yaklaşık 3 hafta önce Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki yıldız futbolcu, antrenman performansıyla çok konuşulsa da henüz herhangi bir maçta forma giyemedi.

1 hafta önce sağ dizinden sakatlanan Arda'nın durumu ciddi olmasa da hazırlık maçlarında riske edilmemek için oynatılmıyor. Arda'nın 2 gün önce oynanan Manchester United maçında sahaya çıkma ihtimalinden bahsedilmiş ancak gerçekleşmemişti.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda'nın bu gece TSİ 00.00'da başlayacak Barcelona karşılaşmasında da oynamayacağını duyurdu. Ancelotti, dün akşam basın toplantısında yaptığı açıklamada "Arda Güler bu sabah iyi bir performans gösteren bir antrenman yaptı ancak yarın akşam oynamayacak" dedi.

Arda böylece hafif sakatlığından dolayı Real Madrid'in ABD'de yaptığı 3. hazırlık maçını da kaçıracak. Madrid ekibi 3 Ağustos'ta ise yine hazırlık maçında Juventus ile karşılaşacak. Arda'nın bu maçta oynayıp oynamayacağı da henüz netleşmedi.