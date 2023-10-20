Ancelotti, Arda'nın ne zaman oynayacağını açıkladı

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in 2 hafta sonra Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkabileceğini söyledi.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, takımının yarın akşam Sevilla deplasmanında oynayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Ancelotti, temmuz başında takıma katıldığından beri iki sakatlık geçiren ve henüz Real Madrid formasıyla maça çıkamayan Arda Güler'in durumunu da değerlendirdi.

Arda'nın iyi çalıştığını ancak kondisyon eksiği olduğunu belirten Ancelotti'nin, 18 yaşındaki futbolcunun "10 gün ya da 2 hafta içinde" forma giyebilecek duruma geleceğini söyledi.

"NEREDEYSE HAZIR"

Arda'nın çok yönlü bir futbolcu olduğunu vurgulayan Ancelotti, "Çok sayıda pozisyonda oynayabiliyor: Merkez forvet, oyun kurucu, kanat" diye konuşurken sözlerine şöyle devam etti:

"Herkes Arda'nın oynamasını bekliyor. Arda genç ve adapte olması lazım. İstediği başlangıcı yapamadığı için memnun değil. Ancak önünde istediklerini yapabileceği çok uzun zaman var ve muhteşem yeteneklerini göstermek için neredeyse hazır."

"RAMOS O GOLÜ ATMASAYDI, ŞU AN BURADA OLMAYABİLİRDİM"

Ancelotti, yarın karşı karşıya gelecekleri eski öğrencisi Sergio Ramos hakkında da konuştu. Real Madrid'deki ilk döneminde çalıştığı yıldız futbolcu Ramos için övgü dolu ifadeler kullanan Ancelotti, Ramos'un 2014'teki Şampiyonlar Ligi finalinde Atletico Madrid'e attığı son dakika golünü hatırlatarak, "Eğer o gol olmasaydı muhtemelen şu an burada olamayacaktım. Gerçekten çok özel bir futolcu" dedi.