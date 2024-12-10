Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in takımda kalacağını açıkladı.

Real Madrid'in bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynayacağı maçın öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ancelotti, takımın genç yıldızları Arda Güler ve Endrick'in kalacağını belirterek "Kimseye karşı önyargım yok" dedi.

Ancelotti, iki ismin daha fazla forma şansı bulabileceğini de sözlerine ekledi.

Sezon başında genellikle yedek kalan ve maçların son dakikalarında oyuna giren Arda sakatlıkların ardından daha fazla süre almaya başladı.

Real Madrid'in ligde Girona'yı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, bu sezonki ilk golünü de kaydetti.

Öte yandan Arda'nın bugün oynanacak Atalanta maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.