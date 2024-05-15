Ancelotti'den Arda Güler'e övgü

Arda Güler, dün akşam Real Madrid formasıyla dördüncü golünü attı. Maçın ardından konuşan teknik direktör Ancelotti, "Top, Arda Güler'e aşık" dedi.

Arda Güler gollerine devam ediyor. Dün akşam takımının kendi sahasında Alaves'i 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna 61. dakikada giren Arda, bir gol daha attı.

Camavinga yerine oyuna dahil olan Arda, takımının son golünü atarken oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünde gol attı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda hakkında sorulan soruyu şöyle yanıtladı:

"Çok sayıda yetenekli genç oyuncuya sahibiz. Gol atma konusunda oldukça yetenekli çünkü top, Arda Güler'e aşık."