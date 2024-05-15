Ancelotti'den Arda Güler'e övgü
Arda Güler, dün akşam Real Madrid formasıyla dördüncü golünü attı. Maçın ardından konuşan teknik direktör Ancelotti, "Top, Arda Güler'e aşık" dedi.
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Arda Güler gollerine devam ediyor. Dün akşam takımının kendi sahasında Alaves'i 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna 61. dakikada giren Arda, bir gol daha attı.
Camavinga yerine oyuna dahil olan Arda, takımının son golünü atarken oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünde gol attı.
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda hakkında sorulan soruyu şöyle yanıtladı:
"Çok sayıda yetenekli genç oyuncuya sahibiz. Gol atma konusunda oldukça yetenekli çünkü top, Arda Güler'e aşık."