Ancelotti'den Arda Güler yorumu: "Tecrübe eksikliği var"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Liverpool'a konuk olan Real Madrid, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından 56 dakika görev verilen Arda, yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

ANCELOTTI'DEN MAÇ SONU ARDA AÇIKLAMASI

Karşılaşmanın ardından Ancelotti, Arda Güler'i neden oyundan aldığıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İtalyan teknik direktör, "Arda Güler iyi bir performans gösterdi. Daha da başarılı olabilirdi. Geçişlerde daha doğru kararlar verebilridi. Çünkü o kaliteye sahip. Sadece tecrübe eksikliği var. Henüz genç" diye konuştu.